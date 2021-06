Chi ha preso una prima dose di AstraZeneca può oggi prendere una seconda dose di un’altra marca di vaccino? Funziona o fa male? Uno studio spagnolo, citato anche dall’autorevole rivista scientifica Nature, dice che il mix può innescare una «potente risposta immunitaria» contro Sars-Cov-2.

La ricerca, realizzata dall’Istituto Carlos III di Madrid, ha coinvolto 663 persone che avevano preso una prima dose del vaccino Oxford-Astrazeneca, che usa un adenovirus di scimpanzé per dare alle cellule umane le indicazioni per produrre una proteina contro Sars-Cov-2. Due terzi dei partecipanti sono stati scelti per ricevere il vaccino Pfizer e che invece si basa sull’mRna.

Mi arrivano centinaia di mail nelle quali in molti, giustamente preoccupati, mi chiedono della vaccinazione “mix”. È accettabile che per l’ennesima volta si prenda una decisione riguardo ai vaccini senza spiegare ai cittadini il perché, lasciando queso compito ai talk show? — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) June 12, 2021

Secondo Magdalena Campins, ricercatrice che ha partecipato al lavoro, il vaccino Pfizer-Biontech, sembra «scuotere il sistema immunitario» di chi aveva ricevuto Astrazeneca.

Dopo la seconda dose, i partecipanti hanno iniziato ad avere anticorpi contro Sars-Cov-2 livelli più alti rispetto a prima. Le persone che invece non avevano ricevuto il richiamo non avevano avuto un cambiamento di anticorpi.

«La risposta del sistema immunitario – spiegano dall’Istituto Carlos III - è notevolmente migliorata dopo la seconda dose» del vaccino Pfizer «mentre gli effetti avversi osservati sono lievi o moderati e sono per lo più limitati ai primi 2-3 giorni dopo aver ricevuto il vaccino. In nessun caso è stato riportato un ricovero ospedaliero secondario all'uso di questo regime di vaccinazione nell'ambito di questo studio clinico».

Spiega Nature come uno studio britannico abbia analizzato le combinazioni dei due stessi vaccini, scoprendo un maggior numero di effetti collaterali comuni, come la febbre, rispetto a quelle che hanno avuto due dosi dello stesso vaccino. Nello studio spagnolo, invece, gli effetti collaterali lievi erano simili a quelli degli standard vaccinali e nessuno ha avuto effetti gravi. In questo lavoro, i più comuni sono stati cefalea (il 44% di tutti i casi), il malessere (41%), i brividi (25%), lieve nausea (11%), lieve tosse (7%) e la febbre (2,5%).