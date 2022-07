Mercoledì 27 Luglio 2022, 09:58

Vi apprestate a partire per le vacanze e state preparando la valigia? Non dimenticatevi le medicine. Già, ma quali è opportuno portarsi dietro? Ecco alcuni consigli che possono rivelarsi utili. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

Leggi anche : >> COLPO DI CALORE IMPROVVISO: NON PRENDERE MAI QUESTI COMUNI FARMACI, IL GRAVE RISCHIO