Lockdown, Ilaria Capua: «Dobbiamo stare fermi altri 2 mesi e siamo dall'altra parte, i vaccini fanno miracoli»

Non manca tanto per uscire dalla pandemia. «Il vaccino sta facendo miracoli. Dobbiamo resistere due mesi, poi saremo dall'altra parte». Lo sostiene Ilaria Capua, direttore dell'UF One Health Center dell'Università della Florida. «Quando avremo una buona percentuale di soggetti fragili vaccinati, gli ospedali si svuoteranno e tutto tornerà nella giusta direzione», dice la virologa a DiMartedì, su La7.

«Dovremo gestire le scie della pandemia e dovremo farlo con l’approccio adatto per una situazione che si è trasformata. Ora la soluzione è stare fermi: si tratta di 2 mesi e siamo dall’altra parte. Bisogna stare a casa, evitare gli spostamenti e uscire il meno possibile, solo se indispensabile», aggiunge.

Capua poi precisa: «Nessuno è riuscito a fermare la corsa del virus, se non pochi paesi che hanno applicato misure molto restrittive o con situazioni particolari. Il vulnus di questa tragedia è che all'inizio non ci ha creduto nessuno e si è perso tempo». Negli ultimi giorni è salito alla ribalta il vaccino russo Sputnik. Può diventare uno strumento anche per l'Italia? «I colleghi russi sono assolutamente all’avanguardia tecnologicamente. Il vaccino Sputnik funziona ma è fatto con procedure che l’Ue non conosce. Aspettiamo la valutazione del dossier per vedere se questo vaccino si dimostra efficace e innocuo», conclude Capua.

