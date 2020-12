Lenti a contatto, ecco le 10 regole per usarle correttamente

Le lenti a contatto sono utilizzate quotidianamente con soddisfazione da milioni di persone in tutto il mondo per correggere i propri difetti visivi. Secondo uno studio condotto da Zeiss in Italia, Usa, Germania e Cina, il 61% le indossa per più di otto-dieci ore al giorno. Aggiungendo, molto spesso, anche le ore notturne a letto dormendo.

In Italia, in particolare oltre 4 milioni di persone portano abitualmente le lenti a contatto, più del 10% di chi soffre di disturbi visivi, ma pochi sanno come farne un uso corretto. Per un loro utilizzo in sicurezza, è fondamentale attenersi scrupolosamente a poche e semplici regole di igiene e manutenzione.

Ecco qui le semplici 10 regole da seguire per una corretta igiene e gestione delle tue lenti a contatto, durante la routine quotidiana.

1. Lava e asciuga sempre le mani

Lava sempre con cura le mani con acqua e sapone e asciugale con un asciugamano pulito oppure con salviette di carta monouso prima di maneggiare le lenti a contatto.

2. No water

Le lenti a contatto non devono entrare in contatto con l’acqua. L’acqua può contenere germi. Rimuovi le tue lenti a contatto prima di fare sport a contatto con acqua o prima di lavarti.

3. Pulisci correttamente le tue lenti

Pulisci, disinfetta e conserva le lenti a contatto dopo ogni utilizzo con la soluzione per la manutenzione consigliata dallo specialista di fiducia. La soluzione di manutenzione deve essere sempre nuova, non mischiare con quella già utilizzata.

4. Prenditi cura del portalenti

Dopo ogni utilizzo, pulisci e risciacqua il portalenti con la soluzione per la manutenzione nuova (mai con l’acqua!), asciugalo e lascialo all’aria aperto e rivolto verso il basso su una superficie pulita. Ricorda di sostituirlo ogni mese.

5. Lac a ricambio giornaliero

Getta le lenti a contatto a ricambio giornaliero dopo ogni utilizzo.

6. Non Dormire

Non dormire con le lenti a contatto salvo diversa indicazione dello specialista.

7. Trucco

Indossa le lenti a contatto prima di truccarti e toglile prima di rimuovere il make-up.

8. Occhio a tempi di utilizzo e scadenze

Utilizza le lenti a contatto per il tempo per cui sono indicate, rispettando la data di scadenza riportata sulla confezione e le indicazioni fornite dallo specialista di fiducia.

9. Occhio a tempi di utilizzo e scadenze

Rispetta la data di scadenza riportata sulla confezione e non utilizzare la soluzione oltre il termine indicato dal produttore e conservala in modo corretto.

10. Lo specialista al tuo fianco

Sospendi immediatamente l’uso delle lenti a contatto e rivolgiti allo specialista in caso di fastidio, arrossamento o altri disturbi.

