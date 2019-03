Infezioni da Hpv e neoplasie, prevenzione e dignosi: il convegno a Roma

Si terrà a Roma, il giorno 23 marzo 2019, presso il Centro Culturale Boncompagni22, sito in via Boncompagni, 22, il Convegno medico di alta formazione dal titolo: “Infezioni da HPV e neoplasie correlate: prevenzione, test, diagnosi”. L’iniziativa, con il PATROCINIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO, è promossa ed organizzata dall’associazione ARTEMISIA ONLUS (ente non-profit riconosciuto dalla Regione Lazio, certificato ISO 9001/2015 Bureau Veritas, Simply Halal e Kosher). Il seminario è è rivolto a medici e tecnici sanitari appartenenti alle seguenti branche: ginecologia, medicina generale, infettivologia, anatomia patologica, biologia, genetica, otorinolaringoiatria, virologia, proctologia, gastroenterologia, medicina interna, medicina del lavoro, chirurgia, medicina nucleare, radiologia, ostetricia, infermieristica, tecniche di laboratorio biomedico, psicologia.



Il parterre di relatori è costituito da primari esponenti del mondo medico e accademico, specialisti in virologia, infettivologia, ginecologia, citopatologia, genetica, microbiologia, otorinolaringoiatria, giurisprudenza e psicologia. Obiettivo fondante di Artemisia Onlus è quello di favorire il confronto fra esperti e la transculturalità, e offrire risposte e approfondimenti interdisciplinari sui progressi della scienza, della medicina e della psicologia, nonché utili nozioni di medicina giuridica. Darà il benvenuto e aprirà i lavori il Presidente di Artemisia Onlus, Mariastella Giorlandino, insieme al Presidente del Centro Culturale Boncompagni22, Lorenzo Sciarretta.

Ultimo aggiornamento: 12:32

