Morti improvvise, 70mila casi ogni anno. I cardiologi: «Servono più defibrillatori automatici fuori dagli ospedali»

Fino a 70.000 morti improvvise ogni anno. Arresti cardiaci inaspettati, a volte causati da infarti, a volte da altro: le malattie dei canali, la sindrome di Brugada o, in generale, patologie non diagnosticate. Molti di questi decessi, di cui lo 0,5% colpisce degli sportivi, potrebbero essere evitati con l'intervento tempestivo di un defibrillatore automatico, dice Alessandro Cappucci, direttore della Clinica Cardiologia dell'Università Politecnica delle Marche.

Il problema, sottolinea Cappucci da una conferenza oggi a Milano, è che in Italia la percentuale dell'utilizzo dello strumento fuori dagli ospedali (come palestre e stadi) si aggira solo attorno al 6,4%, contro una media europea del 15-20%. «Si continuano invece a spendere soldi e tempo sui corsi per le manovre di rianimazione cardiopolmonare» - continua Cappucci - «che non sono

efficaci quanto il defibrillatore. E i dati lo dimostrano».

In uno studio condotto a Piacenza nell'arco di 15 anni in centri sportivi, alcuni dotati di defibrillatore e altri no, Cappucci ha osservato che nelle strutture senza apparecchio, su 11 persone con arresto cardiaco durante l'allenamento, solo 1 si è salvata in attesa dell'ambulanza. Nei centri in cui c'era il

defibrillatore invece, su 15 casi di arresto cardiaco solo una persona è morta. «Il defibrillatore dovrebbe essere presente in ogni luogo pubblico, un pò come l'estintore, tanto più che ora costa quanto uno smartphone» - conclude Cappucci - «purtroppo il progetto di legge di dotare tutti i luoghi pubblici di un defibrillatore automatico, dopo l'approvazione alla Camera lo scorso luglio, giace ferma al Senato. Ci auguriamo che si superino ostacoli e cavilli velocemente per approvarla

definitivamente».

