Lockdown, il fisico Sestili: «Decisioni con dati vecchi, rincorriamo il virus e non abbiamo imparato nulla da passato»

Il Covid non si ferma. «Ancora una volta ci troviamo a rincorrere il virus e sembra che non abbiamo imparato nulla dagli errori passati. La crescita esponenziale si è innescata ed ormai è davvero tardi per agire. Si doveva intervenire un mese fa, quando tanti esperti indicavano una ripresa dei contagi e in quel momento era necessario agire portanto tutta l'Italia in zona arancione. Vedremo per almeno due settimane una crescita dei contagi e dopo questo periodo, che sarà difficile, forse potrebbero vedersi i primi risultati delle misure prese in alcune Regioni».

Lo spiega Giorgio Sestili, fisico ideatore della pagina Facebook “Coronavirus - Dati e analisi scientifiche”, sul web con un proprio sito www.giorgiosestili.it, in un'analisi dei dati epidemiologici su Covid-19 rilasciati dall' Istituto superiore di sanità e ministero della Salute.

Lo diciamo da tempo: il calcolo dell’Rt su cui si decidono aperture e chiusure si basa su dati vecchi, di almeno due... Pubblicato da Giorgio Sestili su Venerdì 5 marzo 2021

«Perché le decisioni si basano ancora su dati vecchi come l'indice Rt calcolato dall'Iss e dal ministero della Salute che fa riferimento a dati di due settimane precedenti? - si chiede Sestili - Quando invece in questi mesi abbiamo messo a punto degli strumenti molto più aggiornati che permetterebbero di agire più tempestivamente. È ora - suggerisce - che anche le istituzione adottino strumenti come il Covindex, l'indice del contagio alternativo all'Rt, che noi analisti usiamo con risultati eccezionali».

