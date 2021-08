Fauci: «Al fianco dei bambini solo con il vaccino»

Domenica 8 Agosto 2021, 19:10

Proteggere i bambini dal coronavirus. E come? Con il vaccino anti Covid. Lo dice l'immunologo americano Anthony Fauci. «Chiunque sia vicino ad un bambino dovrebbe essere vaccinato, e proprio in quello che dovrebbe essere l'ambiente protetto per antonomasia per i più piccoli, ossia la scuola»: Anthony Fauci non ha dubbi e parla chiarissimo: il top immunologo americano, consigliere del presidente Biden sul covid, in un incontro con il giornale 'Usa Today' ribadisce di essere assolutamente in favore delle scuole in presenza per i ragazzini americani a partire da settembre.

The "sea of lies" about COVID-19 and vaccines can be overcome by people's "better angels" says Fauci, and protect the world from a more deadly virus. pic.twitter.com/jVokE6XiYf — USA TODAY (@USATODAY) August 8, 2021

Ma le condizioni affinchè ciò avvenga senza rischiare la salute dei bambini devono essere stringenti: vaccini per chiunque sia a contatto con loro e mascherine obbligatorie. Con la variante Delta in continuo aumento nel Paese e la sua capacità di contagiare i più piccoli in apparenza più delle precedenti versioni del Sars-Cov2, per Fauci non si possono fare passi falsi: «Per me vaccinare tutti gli adulti vicini ai bambini è senso comune, eppure anche per altre misure come l'uso delle mascherine nelle scuole assistiamo a reazioni e ribellioni come in Florida». Nello stato, infatti, il governatore Ron DeSantis ha addirittura minacciato di bloccare i fondi alle scuole che richiedano l'obbligo di mascherine. «Non ha senso non voler proteggere i bambini», si è sfogato lo scienziato.