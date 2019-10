Ebola, autorizzato in Europa il primo vaccino contro il virus

Via libera in Europa al primo vaccino contro il virus Ebola. A deciderlo è stato il comitato per i

medicinali per uso umano dell'Ema (Agenzia Europea dei Medicinali), che ha raccomandato l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata nell'UE per Ervebo, il vaccino per

soggetti di età pari o superiore a 18 anni a rischio di infezione. Il vaccino, che sarebbe efficace già dopo la somministrazione della prima dose, è lo stesso che è stato utilizzato in Congo in via sperimentale. Sempre in Africa è da poco stato utilizzato per la prima volta un secondo vaccino, anche questo in via sperimentale.

LEGGI ANCHE Ebola, al via la campagna di vaccinazione dell'Oms

LEGGI ANCHE Morbillo, da gennaio oltre 4.000 morti in Congo: è la più grande epidemia del mondo

«È un passo importante per alleviare il peso di questa malattia mortale», ha dichiarato Guido Rasi, direttore esecutivo dell'Ema. «La raccomandazione del Chmp è il risultato di molti anni di sforzi globali per trovare e sviluppare nuovi medicinali e vaccini contro l'Ebola. Le autorità di sanità pubblica nei Paesi colpiti dall'Ebola necessitano di medicinali sicuri ed efficaci per poter rispondere alle epidemie e salvare vite umane». L'attuale epidemia nella Repubblica Democratica del Congo, ricorda l'Ema, ha mostrato tassi di mortalità di circa il 67%: sono più di 3.000 le persone che, ad oggi, sono state infettate.

Major milestone for WHO-supported #Ebola vaccine rVSV-ZEBOV-GP as it moves closer to licensing, following positive opinion from @EMA_News https://t.co/FzK5ffYOSE pic.twitter.com/zf1vpk7YJM — World Health Organization (WHO) (@WHO) October 18, 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA