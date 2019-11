Donazioni sangue a Roma, il calendario Avis fino al 29 dicembre per evitare l'emergenza delle festività natalizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel Lazio e a Roma c’è una continua e grave carenza di sangue in particolare durante le festività natalizie e nel periodo estivo.A fronte di un fabbisogno annuale di circa 240.000 unità, con gli sforzi congiunti degli ospedali e delle associazioni, si ricavano circa 200.000 unità da donatori sia periodici sia occasionali, con un disavanzo di 40.000 unità che si riesce a colmare grazie alla generosità dei donatori delle altre virtuose regioni d’Italia.In Italia, oggi, i donatori di sangue sono un milione e 750 mila e l’autosufficienza nazionale è però in bilico a causa del calo demografico, del prolungamento della vita e della diminuzione dei donatori “stabili” tra le giovani generazioni.Siamo fatti tutti di sangue e quello che oggi può servire ad altri, domani potrebbe occorrere a noi.Il sangue è un medicinale salva vita non riproducibile in laboratorio, è un diritto trovarlo è un dovere donarlo.A tutti i donatori che si presentano a donare vengono effettuate gratuitamente le analisi del sangue previste dalla normativa di legge vigente ed i referti delle stesse vengono spediti sempre gratuitamente, a cura del centro trasfusionale che riceverà il sangue, all’indirizzo indicato dal donatore.Lo Stato Italiano prevede inoltre per il cittadino che dona una giornata di riposo compensativo lasciando la scelta al donatore di usufruire dello stesso.venerdì 22 novembre 2019 Sap Italia - Via Amsterdam, 125 (Angolo Via Praga) Zona Eurvenerdì 22 novembre 2019 Euler Hermes (ex Siac) - Via Raffaello Matarazzo, 19sabato 23 novembre 2019 Parrocchia SS Crocifisso - Via di Bravetta, 332domenica 24 novembre 2019 Parrocchia Beata Teresa di Calcutta - Via Guido Fiorini, 12domenica 24 novembre 2019 Parrocchia S. Basilio - Piazzale Recanati, 1domenica 24 novembre 2019 Parrocchia SS Aquila e Priscilla - Via Pietro Blaserna, 113martedì 26 novembre 2019 Talete - LS - Via Gabriele Camozzi, 2martedì 26 novembre 2019 Università Sapienza Facoltà di Informatica - Via Ariosto 25.mercoledì 27 novembre 2019 Università Unicusano - Via Don Carlo Gnocchi, 3giovedì 28 novembre 2019 Ist.Francesco D'Assisi L.S. - Centrale - Viale della Primavera, 207giovedì 28 novembre 2019 Ist.Francesco D'Assisi L.S. - Succursale - Via Castore Durante,11giovedì 28 novembre 2019 I.C. Trionfale - Via Vallombrosa, 31, 00135 Roma RMvenerdì 29 novembre 2019 Guardia di Finanza - RTLA - Via della Batteria di Porta Furba, 34venerdì 29 novembre 2019 Poste Vita - L.go Virgilio Testa 19venerdì 29 novembre 2019 Ist.Carducci Giosuè I.M. - Via Asmara, 28sabato 30 novembre 2019 Parrocchia S. Policarpo - Piazza Aruleno Celio Sabino, 50sabato 30 novembre 2019 Associazione Orto Urbani Tor Carbone - Vicolo dell'annunziatella 5domenica 1 dicembre 2019 Poli c/o Comune - Piazza Conti, 2 - Polidomenica 1 dicembre 2019 Parrocchia SS Pietro e Paolo - Piazzale SS Pietro e Paolo, 8domenica 1 dicembre 2019 Parrocchia S. Policarpo - Piazza Aruleno Celio Sabino, 50martedì 3 dicembre 2019 BNL - Via Altiero Spinelli, 30mercoledì 4 dicembre 2019 Scuola Bruno Buozzi - Via Cassia 1694 (La Storta)giovedì 5 dicembre 2019 Tim - Via Oriolo Romano, 240giovedì 5 dicembre 2019 DHL - Via dei Berio 91-97venerdì 6 dicembre 2019 Groupama Assicurazioni - Viale Cesare Pavese,385venerdì 6 dicembre 2019 Ericsson - Via Anagnina, 203venerdì 6 dicembre 2019 MIUR - Via Morosini,16domenica 8 dicembre 2019 Parrocchia S. Maria Immacolata e S. Vincenzo De Paoli - Via di Tor Sapienza, 52domenica 8 dicembre 2019 Casalotti Gruppo Donatori terra santa - Via Boccea, 590 - Km 5,00domenica 8 dicembre 2019 Comunità Filippina - Via della Dea Opi 47martedì 10 dicembre 2019 Camera dei Deputati - Via della Missionemartedì 10 dicembre 2019 I st. Argan - Piazza dei decemviri, 12mercoledì 11 dicembre 2019 Camera dei Deputati - Via della Missionemercoledì 11 dicembre 2019 Ist. Argan - Succursale - Via Contardo Ferrini, 61venerdì 13 dicembre 2019 Tim - Via della Vignaccia,167venerdì 13 dicembre 2019 Ministero Sviluppo Economico - Via Molise, 2 (ingresso Via Vittorio Veneto,33)venerdì 13 dicembre 2019 Biblioteca Nazionale Centrale - Viale Castro Pretorio, 105sabato 14 dicembre 2019 Associazione sportiva dilettantistica CON...TATTO - Via dei Castagni 7 (Loc. Albuccione - Guidonia)domenica 15 dicembre 2019 Parrocchia S. Tommaso D'Aquino - Via Roberto Lepetit, 99Idomenica 15 dicembre 2019 Parrocchia S. Raimondo Nonnato - Via del Casale Ferranti, 64martedì 17 dicembre 2019 Ist.Newton Isacco - LS - Viale Manzoni, 47mercoledì 18 dicembre 2019 L'impronta - Via Andrea Noale 331giovedì 19 dicembre 2019 Vitrociset - Via Tiburtina 1020giovedì 19 dicembre 2019 Banca d'Italia ( Centro Sportivo ) - Largo Volumnia,1venerdì 20 dicembre 2019 Tim - Via Agrostemmi,30 - S. Palombavenerdì 20 dicembre 2019 Leonardo S.p.A - laurentina (ex Selex) - Via Laurentina, 760venerdì 20 dicembre 2019 Leonardo S.p.A - tiburtina (ex Selex) - Via Tiburtina, Km 12,400sabato 21 dicembre 2019 "Filippo Di Rocco" (ex insieme si può) - Via Costantiniana, 19domenica 22 dicembre 2019 Parrocchia San Faustina - Via Idro Montanelli,9domenica 22 dicembre 2019 Parrocchia S. Lucia - Via di Santa Lucia, 5domenica 29 dicembre 2019 Parrocchia S. Timoteo - Via Apelle, 1Per donare il sangue è necessario essere in buona salute, osservare uno stile di vita regolare e una corretta alimentazione.Per ogni singolo caso è prevista l’inidoneità permanente o temporanea; quest’ultima può essere di pochi giorni, di pochi mesi o di anni.Raccomandiamo al futuro donatore di non assumere farmaci e parafarmaci anti-infiammatori (anche farmaci senza ricetta medica) cinque giorni prima (tipo Aulin o Aspirina) e di ricordare che prima della donazione è consentita una colazione leggera con tè, caffè, succo di frutta, fette biscottate. E’ assolutamente vietata l’assunzione di latte e derivati.La sera prima della donazione del sangue effettuare un pasto normale, senza eccessi.Qui di seguito riportiamo le condizioni che permettono o escludono dalla donazione, sia temporaneamente che definitivamente.1 - Età compresa tra i 18 e i 65 anni. La donazione di sangue intero da parte di donatori periodici di età superiore ai 65 anni fino a 70 anni può essere consentita previa valutazione clinica dei principali fattori di rischio età-correlati. Persone che esprimono la volontà di donare per la prima volta dopo i 60 anni possono essere accettati a discrezione del medico responsabile della selezione. Per tutti è necessario esibire la tessera sanitaria o il codice fiscale ed avere con sé un documento di identità in corso di validità. (2 - Peso non inferiore a 50 Kg. Recenti perdite spontanee di peso, senza causa apparente, escludono dalla donazione.3 - Sesso femminile: non possono donare durante il ciclo e in gravidanza.I dati successivi verranno verificati dal medico prima della donazione- Valori della pressione arteriosa: sistolica ≤ 180 mmHg, diastolica ≤ 100 mmHg.- Valori di emoglobina: uomini ≥13,5 gr/dl - donne ≥ 12,5 gr/dl3 - Frequenza cardiaca: compresa tra 50 e 100 battiti/minuto, con polso ritmico e regolare. I donatori che praticano attività sportiva agonistica o intensa possono essere accettati anche con frequenza cardiaca inferiore ai valori di riferimento indicati.- L’uomo e le donne in menopausa possono donare sino a quattro volte l’anno mentre la donna, in età fertile, solo due volte nell’arco di 365 giorni. L’intervallo minimo tra una donazione di sangue intero e la successiva è di 90 giorni, sia per l’uomo che per la donna.1 - I donatori eterozigoti per alfa o beta talassemia possono essere accettati per la donazione di sangue intero con valori di emoglobina non inferiori a 13g/dl nell’uomo e 12 g/dl nella donna.2 - I soggetti rilevati portatori di emocromatosi, con documentazione clinica di assenza di danno d’organo, possono essere accettati per la donazione di sangue intero. Il numero di donazioni nell'anno non deve essere superiore a 4 per l'uomo e per la donna non in età fertile, a 2 per la donna in età fertile.3 - Lieve o moderata ipertensione non controindica la donazione purché la terapia non includa farmaci beta-bloccanti. Sono esclusi i soggetti non in adeguato controllo farmacologico o con danno d’organo. Si raccomanda di non assumere la terapia il giorno della donazione.- Per le allergie (escluso l’uso di farmaci) si può donare dopo la fine della fase acuta.- L’assunzione della pillola anticoncezionale non controindica la donazione.- L’assunzione di Eutirox non controindica la donazione. Non si può donare con tiroidite di qualsiasi natura, in atto.- I donatori addetti a lavori che comportino rischio per la propria o l’altrui salute possono essere ammessi alla donazione qualora osservino il riposo nella giornata della donazione.- Può essere accettato il donatore con malattia celiaca purché segua una dieta priva di glutineDopo la donazione il donatore deve osservare adeguato riposo sul lettino da prelievo e ricevere ristoro comprendente l’assunzione di liquidi in quantità adeguata.Prima di andare a donare, nel caso di soggiorni nel periodo estivo-autunnale in Paesi esteri e/o nazionali, è importante consultare il sito www.centronazionalesangue.it (alle voci “attività” e “sicurezza”) per verificare le zone di esclusione temporanea per West Nile Virus. In caso di viaggi in Paesi esteri, durante tutto l’anno, consultare il sito www.simti.it (“il donatore che viaggia”)Rinvio di 48 ore: Cure odontoiatriche minori (pulizia dentale, cura canalare etc…)Vaccinazione epatite A, papillomavirus, rabbia (senza morso animale), pertosse, febbre delle montagne rocciose, tetano, difterite, colera, influenza, peste, pneumococco, poliomielite, influenza, meningococco. Soggetti vaccinati devono essere asintomatici e non deve esserci stata esposizioneRinvio di 5 giorni: Assunzione di farmaci: Aspirina, Aulin, antinfiammatori, antidolorificiRinvio di 7 giorni: Cure odontoiatriche importanti (estrazioni e devitalizzazioni) se non complicate da infezioniVaccinazione epatite B (se asintomatico e senza esposizione)Interventi chirurgici minoriRinvio di 14 giorni: Dalla guarigione clinica per influenza, herpes e gastroenterite viraleStati febbrili ≥ 38° CRinvio di 1 mese: Vaccinazioni contro rosolia, varicella-Zoster, tubercolosi, febbre gialla, morbillo, parotite, vaiolo, antipolio orale, tifo e paratifoRinvio di 2 mesi: Manifestazioni allergiche gravi (dopo ultima esposizione)Rinvio di 3 mesi: Puntura di zecca dalla guarigioneRinvio di 4 mesi: Rapporti sessuali occasionali o con nuovo partner anche se protetti o rapporti sessuali a rischioEsposizione accidentale a sangue o altro materiale potenzialmente infettoEndoscopie (gastroscopia, colonscopia, broncoscopia), diagnosi invasive (angiografia, coronarografia con impiego di cateteri venosi non monouso)Agopuntura se non praticato con strumenti a perdereTatuaggi, foratura lobi auricolari o piercingInterventi chirurgici maggioriConvivenza abituale o occasionale con soggetto, non partner sessuale, affetto da epatite B o C anche se il donatore è vaccinato per l’epatite BTrasfusioni o somministrazione di emoderivati (immunoglobuline)Implantologia osseaRinvio di 6 mesi: Toxoplasmosi, Mononucleosi e infezioni da Citomegalovirus dalla guarigioneEpatite A purché documentataPer le donne: Rinvio di sei mesi dal parto o da un abortoRinvio di 1 anno: Vaccinazione antirabbica dopo esposizione (morso animale)Allergia a farmaci, in particolare la penicillina dopo l’ultima esposizioneMalattia di LymeRinvio di 2 anni: Tubercolosi, febbre Q, febbre reumatica (in assenza di cardiopatia cronica)Osteomieliti, brucellosi (dalla guarigione completa)Rinvio di 5 anni: Glomerulonefrite acuta (dalla guarigione completa)Epatite B e C, epatiti da causa ignota, Infezione da virus HIV 1-2 (AIDS)anafilassiSoggiorno superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel Regno Unito dal 1980 al 1996; Lebbra, babesiosi, leishmaniosi viscerale, tripanosomiasi, m. di Chagas, sifilide, febbre QMalattie autoimmuniAnemie, sindromi emorragiche, piastrinopenie, leucopenieNeoplasie (possono essere accettati solo i donatori con storia di carcinoma basocellulare o carcinoma in situ della cervice uterina dopo asportazione)Diabete solo se insulino-dipendenteEpilessia o con crisi lipotimiche o convulsiveMalattie cardiovascolari (angina, aritmie, portatori di stent, trombosi arteriosa o venosa ricorrente).Possono essere accettati soggetti con anomalie congenite completamente guariteGlomerulonefrite cronica, policitemia vera (morbo di Vaquez), malattia di Creutzefeld-Jakob (encefalopatia spongiforme)Alcolismo cronicoTrapianto di dura madre o di cornea o di CSE o di altri organiTossicodipendenza anche da droghe non iniettiveComportamenti sessuali abituali ad alto rischio di trasmissione di malattie infettive (promiscuità, occasionalità, rapporti in cambio di denaro o drogaMalattie organiche del SNC, affezioni gastrointestinali, epatiche, urogenitali, ematologiche, immunologiche, renali, metaboliche, respiratorie in forma attiva, cronica, recidivante o che abbiano permanenti danni d’organo