Il virologo Burioni: «La Difterite sta tornando in Europa: vaccinarsi è l'unica soluzione»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La difterite è una malattia che era stata debellata in Europa. È ricomparsa per colpa dei flussi migratori, ma anche di chi va in vacanza in Paesi dov’è ancora presente. Vaccinarsi è l'unica soluzione». Un nuovo tweet di Roberto Burioni scatena la polemica sui vaccini in rete.Alla pagina social, infatti, il virologo dell'ospedale San Raffaele di Milano che da anni si batte contro novax e bufale antiscientifiche legate, soprattutto ai vaccini e all'immunizzazione, si aggiunge ora anche un sito Internet, l'indirizzo è www.medicalfacts.it. Ed è proprio qui che il medico parla del perciolo difterite.«Abbiamo parlato di alcuni batteri resistenti agli antibiotici e abbiamo – tra le polemiche –, raccontato come i migranti contraggono questi germi da noi. Però, per altre malattie è vero il contrario. Una di queste è la difterite.Il batterio che causa la difterite, a differenza di altri agenti infettivi, è molto resistente nell’ambiente esterno: sopravvive a lungo. La forma più severa della malattia si verifica nella gola; ma questo germe può infettare anche la cute, come accade non di rado nei Paesi tropicali. Dalle ferite cutanee si diffonde con grande efficienza, causando una malattia gravissima, molto difficile da curare e spesso mortale».E continua: «Nei Paesi europei più avanzati, grazie alla vaccinazione a tappeto, questo nemico pericoloso è stato sconfitto. Però, ogni tanto, ricompare: è stato isolato dalla cute di alcuni rifugiati che provengono da Paesi dove la difterite c’è ancora.Se dalla cute di un paziente il batterio malauguratamente arriva nella gola di un bambino non vaccinato, sono guai. Nel marzo 2016, in questo modo, un piccolo di tre anni è morto nella civilissima Anversa, in Belgio. L’anno prima ci aveva lasciato la pelle un bambino di sei anni in Spagna. Non sappiamo da chi proveniva il batterio che ha ucciso questi bambini, che avevano una cosa in comune: erano tutti non vaccinati».Fino alla conclusione del virologo: «Vaccinare contro la difterite è la soluzione». L'articolo ha suscitato ampio dibattito sul web.