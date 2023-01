Lunedì 30 Gennaio 2023, 00:56 - Ultimo aggiornamento: 00:59

Passare dall’età anagrafica di quarantacinque anni a quella di un diciottenne. Questa è la missione che si è dato l’americano Bryan Johnson, imprenditore hi-tech diventato ricco dopo aver venduto nel 2013 la sua Braintree payment solutions a eBay per 800 milioni di dollari. Johnson dopo il tanto stress accumulato a causa del cattivo stile di vita durante la sua avventura imprenditoriale, anche dopo essere uscito con un ricco “bottino” da quell’esperienza non è stato meglio, tanto che ha confessato in un’intervista a Bloomberg che si è sentito a lungo depresso e ha avuto più volte pensieri suicidi. Fino a quando due anni fa, in piena pandemia, ha maturato il nuovo scopo della sua vita, quello di intraprendere un viaggio per capire il funzionamento del suo corpo e farlo ringiovanire. Un progetto che ha chiamato Project Blueprint e che lo vede come cavia delle sperimentazioni per riportare tutti i suoi organi, cervello compreso, all’età di 18 anni.



LA VILLA

Venduta la sua Braintree, il magnate ha acquistato una villa da sei milioni di dollari a Venice Beach, località balneare a sud di Los Angeles dove si è trasferito con la moglie e i loro tre figli. Nel 2021 Johnson ha ingaggiato il medico rigenerativo Oliver Zolman e insieme hanno messo insieme un team di una trentina di medici ed esperti che studiano il suo corpo, testano ognuno dei suoi organi e progettano strategie e sperimentazioni per il loro ringiovanimento.

Il tutto per una spesa di due milioni di dollari l’anno che nell’ultimo anno e mezzo sembrerebbe aver riportato le lancette del corpo mediamente di cinque anni indietro, ma con il cuore di un trentasettenne, la pelle di uno di 28 e avrebbe già raggiunto l’obiettivo 18 per la capacità polmonare e la forma fisica. In pratica avrebbe lavorato - visto che il quarantacinquenne più che seguire uno stile di vita sano sostiene di fare quotidianamente un vero e proprio lavoro che lo impegna gran parte della giornata - per fermare il tempo, senza però goderselo troppo. Come racconta il Daily Mail, Johnson ha trasformato lo stile di vita in un vero e proprio lavoro che dall’esterno sembrerebbe anche molto stressante.



LA SVEGLIA

Si sveglia alle 5 del mattino, assume oltre venti integratori al giorno, si alimenta seguendo una rigorosa dieta vegana di 1.977 calorie esatte, assicurandosi che i livelli di grasso nel suo corpo restino sempre il 5 e il 6%. Johnson svolge allenamenti quotidiani di un’ora, quattro volte alla settimana di grado moderato e le altre tre di grado intenso.



LA TEMPERATURA

Poi monitora costantemente la temperatura corporea durante la veglia, il glucosio nel sangue, le variazioni della frequenza cardiaca, i livelli di ossigeno durante il sonno e il peso delle ossa. Non sceglie lui cosa mangiare ma, come ha affermato in un video pubblicato su Youtube, «la mia mente cosciente non viene mai consultata su ciò che vuole mangiare, lo fa il mio corpo» spiegando poi che «le misurazioni chiedono al mio fegato, al mio cuore e al mio Dna di cosa hanno bisogno per prosperare come processi biologici e organi del mio corpo».



IL TONO MUSCOLARE

Periodicamente si sottopone a impulsi elettromagnetici per migliorare il tono muscolare e indossa occhiali che bloccano la luce blu per due ore prima di andare a dormire, cosa che avviene ogni sera alla stessa ora. Esegue esami regolari, alcuni a cadenza quotidiana, altri settimanali a reni, prostata, tiroide e sistema nervoso. E quando ha finito tutto questo, il resto del giorno lo trascorre in gran parte a studiare ritrovati, strategie e terapie sperimentali alle quali sottoporsi. Non mancano gli inconvenienti, come ha raccontato lui stesso, dalla reazione allergica avuta durante un intervento in cui gli è stato iniettato del grasso nel viso al rischio di malfunzionamento del cuore quando il suo grasso corporeo è sceso al 3%. Il tutto documentato e messo in una banca dati, comprese 33.537 immagini del suo intestino.