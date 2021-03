Scoperta nuova variante in India, il ministero: «Trovata in 1 paziente su 5 ed è molto contagiosa»

Il ministero della Sanità indiano ha annunciato oggi che nel Paese è stata scoperta una nuova variante del coronavirus. Lo riporta il Guardian. Si tratta, ha precisato, di una «doppia mutazione», diversa da quelle già individuate in altri Paesi come quella britannica o quella sudafricana. Tuttavia, ha precisato il ministero in un comunicato, «le nuove varianti non sono state rilevate in numero sufficiente per stabilire una relazione diretta o spiegare il rapido aumento dei casi in alcuni Stati» dell'India.

APPROFONDIMENTI LA POLEMICA AstraZeneca, nuovi dubbi Usa: «Forniti dati obsoleti».... ITALIA Covid, il giudice gela i no vax: «Chi non si vaccina perde lo... ROMA AstraZeneca, l'Ue si spacca. Sputnik, asse Italia-Germania sul... ROMA AstraZeneca è sicuro? Ecco chi può farlo e chi no (ed i... L'INTERVISTA Covid, il caso Israele. Arnon Shahar: «Siamo fuori e torniamo... IL VADEMECUM Vaccini, come vincere la paura degli aghi: quella strana sensazione... L'EDITORIALE AstraZeneca, i numeri che mancano per valutare l'emergenza IL FOCUS Aifa sospende AstraZeneca, cosa accade ora con le prenotazioni (e il... COVID Vaccino Pfizer IL CASO Vaccini, «imballaggi difettosi»: Hong Kong e Macao...

Covid, la variante fa male. Lockdown Germania, l’Italia prende tempo

Il ministro degli Esteri indiano ha dichiarato segnalato che la nuova variante di coronavirus sarebbe dovuta a una doppia mutazione nello stato di Maharashtra, dove si trova la capitale commerciale di Mumbai. Qui i contagi sono in aumento e la nuova variante individuata «nel 15-20 per cento dei campioni» potrebbe essere «particolarmente contagiosa», segnala il ministero. Di qui la necessità di condurre «ulteriori test e il tracciamento dei contagi», mantenendo «l'isolamento dei positivi».

Inglese, brasiliana e nigeriana: tutte le varianti del Covid nella Tuscia

Ultimo aggiornamento: 09:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA