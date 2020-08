Covid, Pregliasco: vaccino sia obbligatorio, è strategia più efficace

Rendere il vaccino contro Covid-19 obbligatorio «sarebbe la soluzione più efficace rispetto a un'esigenza di sanità pubblica», spiega Fabrizio Pregliasco, virologo dell'università degli Studi di Milano. L'obbligatorietà «consentirebbe di raggiungere più velocemente l'obiettivo di copertura» e appare quindi «la soluzione preferibile per ottenere l'immunità di gregge», aggiunge parlando all'Adnkronos Salute. Detto ciò, la scelta non può che essere «una decisione politica», precisa, dopo l'avvio dei test di fase clinica I sul vaccino italiano anti-coronavirus Sars-CoV-2 all'Inmi Spallanzani di Roma.

Mentre sui social dell'Istituto capitolino, fra tanti i commenti positivi e i grazie alla ricerca, sono comparsi anche diversi post 'no-vax', Pregliasco ricorda che «uno studio dell'università Cattolica ha evidenziato come il 41% degli italiani non si dichiara disponibile a fare il vaccino», collocando la propria propensione a una futura profilassi anti-Covid tra il 'per niente probabilè a metà 'tra probabile e non probabilè.



L'esperto evidenzia che, «per un virus che ha un R0 tutto sommato così basso, una copertura del 70% potrebbe essere già utile per smorzarne la diffusione. Sarebbe quindi un obiettivo più raggiungibile rispetto al morbillo che necessita di una copertura maggiore avendo un R0 molto più alto». E benché da un punto di vista tecnico «l'obbligatorietà è la soluzione preferibile», se la politica sceglierà la via della «raccomandazione» questa dovrebbe «essere complementata da un'educazione alla salute. Bisogna far capire ai cittadini - conclude Pregliasco - che l'utilità del vaccino non attiene solo all'interesse del singolo, ma diventa importante in un'ottica di salute pubblica».

