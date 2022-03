Vaccino anti Covid obbligatorio per gli over 50: 600mila segnalazioni all'Agenzia dell'Entrate, in arrivo le multe

Obbligo vaccinale per gli over 50: c'è chi nonostante la pubblicazione della legge, avvenuta lo scorso 4 marzo, ancora non si decide e ha scelto di rinunciare al vaccino anti Covid. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dpcm del 4 marzo, il ministero della Salute ha inviato all'Agenzia delle Entrate i codici fiscali degli ultra cinquantenni che non hanno rispettato l'obbligo vaccinale. Lo si apprende da fonti del ministero.

Sempre secondo le stesse fonti, il ministero ha già inviato 100 mila codici fiscali al giorno è ha già superato le 600 mila segnalazioni. Saranno poi necessari ulteriori accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate prima dell'invio delle multe. L'importo da pagare è di 100 euro.