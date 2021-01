Covid, Ricciardi: «Serve lockdown di un mese. Con questi dati, a marzo problemi con i vaccini»

Serve un nuovo lockdown di un mese, per arginare la curva dei contagi Covid. Lo afferma Walter Ricciardi, il consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, che è intervenuto ai microfoni di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio 1. E quando gli è stato chiesto se serve un nuovo lockdown, Ricciardi ha risposto che «c'è già praticamente in tutti i Paesi europei, o a deroghe per la zona rossa dall'Inghilterra all'Austria. Secondo me ora ci vorrebbero misure più forti per tre o quattro settimane.

<div class="infogram-embed" data-id="267dd562-9635-4414-a9e0-0cbf10aee283" data-type="interactive" data-title="Vaccinazioni per Regione"></div><script>!function(e,i,n,s){var t="InfogramEmbeds",d=e.getElementsByTagName("script")[0];if(window[t]&&window[t].initialized)window[t].process&&window[t].process();else if(!e.getElementById(n)){var o=e.createElement("script");o.async=1,o.id=n,o.src="https://e.infogram.com/js/dist/embed-loader-min.js",d.parentNode.insertBefore(o,d)}}(document,0,"infogram-async");</script><div style="padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px"><a href="https://infogram.com/267dd562-9635-4414-a9e0-0cbf10aee283" style="color:#989898!important;text-decoration:none!important;" target="_blank">Vaccinazioni per Regione</a><br><a href="https://infogram.com" style="color:#989898!important;text-decoration:none!important;" target="_blank" rel="nofollow">Infogram</a></div>

Le misure della zona rossa potrebbero andare, ma senza deroghe: capisco la socialità, ma quando consenti alle persone di andare in casa di altri fai una deroga alle attività essenziali. Il mio consiglio è fare misure energiche per un mese, questo bloccherebbe la circolazione del virus, e consentirebbe anche di avviare la campagna vaccinale», così Ricciardi. Che poi ha concluso: «Se non facciamo questo lockdown di un mese andremo avanti con queste onde continue, cosa dannosa anche per la vaccinazione. Quando dovremo vaccinare 200mila persone al giorno, a marzo, come faremo se ci fosse una situazione come questa?».

