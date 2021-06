Covid, Pregliasco: «A settembre possibile nuovo picco di contagi, come in Gran Bretagna»

Fabrizio Pregliasco, docente dell'Università Statale di Milano, ha parlato del rischio di un nuovo aumento di contagi da coronavirus a settembre come sta avvenendo oggi in Gran Bretagna: «Questa ipotesi c'è e dal punto di vista generale quello che si vede nel Regno Unito è la presenza della variante indiana, che potremmo avere anche noi». E poi «la scelta di rallentare la seconda dose per dare maggiore spinta alla vaccinazione, che stiamo facendo anche noi, anche se inmodo un pò più mediato.

Importante fare la seconda dose

Il virologo ha anche parlaro delle recenti riaperture del nostro paese: «Da sempre dico apriamo con attenzione. Abbiamo ancora mezzo milione di persone che possono contagiare altri in varia forma e con varia intensità». Pregliasco però ha aggiunto anche una nota di ottimismo: «Per fortuna, quello che si vede in Inghilterra e che a mio avviso possiamo raggiungere anche qua è non avere un gran numero di casi gravi grazie alla vaccinazione dei soggetti fragili». L'elemento chiave è il vaccino, per il virologo, che potrebbe evitare contagi in forma grave e permettere una ripresa della vita normale. Resta però importante comopletare il ciclo, perchè come spiega Pregliasco «La variante indiana ha bucato la prima dose».

