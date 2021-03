Covid Italia, superati 100.000 morti da inizio pandemia: è il primo Paese Ue

L'Italia supera quota 100.000 morti a causa del Covid: è il primo paese Ue a registrare la soglia psicologica. A poco più di un anno dalla morte di Antonio Trevisan, il 78enne residente a Vò Euganeo (Padova), diventato famoso per essere la prima vittima accertata di coronavirus, l'Italia è ancora uno dei Paesi maggiormente colpiti. Il bilancio totale delle persone uccise dal virus ha raggiunto infatti oggi le le 100.103: nelle ultime 24 ore l'incremento è stato di 318 persone in aumento rispetto ai 207 di ieri.

APPROFONDIMENTI I DATI Covid Italia, bollettino oggi 8 marzo 2021: 13.902 casi e 318 morti.... LO SCENARIO Covid, contagi in salita, mezza Italia è già rossa, il... FOTO Covid, Milano, forze dell'ordine pattugliano Darsena e Navigli BRASILE Brasile, si muore aspettando un posto in terapia intensiva: 1.600...

Covid Lazio, bollettino oggi 8 marzo: 1.175 nuovi casi (-224), 22 morti. Roma sotto quota 500

Il bilancio

Sono 13.902, infatti, i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia: un numero in calo rispetto a ieri, quando erano stati 20.765, per un totale di 3.081.368 dall'inizio della pandemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione dei contagi. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (2.301), l' Emilia- Romagna (2.987), la Campania (1.644) ed il Piemonte.

Italia verso zona rossa (6 regioni a rischio). Coprifuoco anticipato? Contagi a quota 3 milioni

Le regioni che hanno registrato, invece, il maggior numero di vittime dall'inizio dell'emergenza sono Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. La Lombardia, ancora una volta, si conferma la Regione con il bilancio più pesante: 28.790 morti dall'inizio dell'emergenza, mentre lo stesso Veneto, da solo, ha superato la soglia di 10.000. Un record negativo, quello dell'Italia, aggravato anche dalla circolazione delle ormai numerose varianti nel nostro Paese, fra cui la variante inglese e brasiliana.

Covid, cresce l'allerta zone rosse. Speranza:

© RIPRODUZIONE RISERVATA