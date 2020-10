Covid Italia, Conte: mascherine obbligatorie all'aperto ovunque? Valuteremo

Anche al governo si ragiona se estendere l'obbligo di mascherina anche all'aperto e a tutte le ore del giorno. Lo ha confermato il premier Conte dopo la delibera con cui la Regione Lazio, seguendo il caso della Campania, ordina la mascherina h24.



«È stata appena adottata da qualche Regione» la decisione di obbligare a indossare mascherine all'aperto: hanno valutato critica la situazione. Siamo in costante aggiornamento con il ministro della Salute e gli esperti del Cts. Torneremo a confrontarci con le Regioni e deliberemo

se estendere l'obbligo a tutta Italia.

Al momento non abbiamo deliberato nessuna misura in questa direzione

, ha spiegato Giuseppe Conte in conferenza stampa a Bruxelles.



«Chiederemo la proroga dello stato di emergenza. Non lo abbiamo ancora deliberato perché vogliamo un confronto con il Parlamento: la proposta è quella di prorogare lo stato di emergenza fino al 31 gennaio», ha poi ribadito Conte sottolineando che «non conviene farlo di mese in mese».



Resta confermata la misura sulla presenza massima di 1000 persone nelle strutture in occasione dei grandi eventi sportivi all'aperto, come la partite di calcio della serie A. È quanto prevederebbe, secondo quanto si apprende, il nuovo Dpcm che sarà varato il prossimo 7 ottobre. La misura - che dunque conferma quella già in vigore - esclude le altre categorie di calcio come la serie B o eventi sportivi minori che restano a porte chiuse. Per quanto riguarda gli eventi al chiuso, la presenza massima prevista è di 200 persone.

Ultimo aggiornamento: 15:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA