Covid: come evitare l'appannamento degli occhiali, il medico spiega la dritta nata in ospedale

E' uno dei problemi più frequenti quando si indossa la mascherina: gli occhiali che si appannano. Eppure, un metodo semplice c'è per risolverlo e viene proprio dal mondo sanitario. E' virale l'immagine del neurochirurgo americano Daniel Heiferman, che su Twitter si è fatto un selfie con il suo metodo: mettere un cerotto sul naso, in grado di far aderire a perfezione la mascherina chirurgica senza che faccia uscire aria.

APPROFONDIMENTI TUTORIAL Il trucco per non far appannare gli occhiali quando si indossa la...

"Se hai difficoltà con gli occhiali che si appannano o tieni la maschera sopra il naso, un semplice cerotto fa miracoli. L'ho imparato in sala operatoria. Sentiti libero di condividere, potrebbe salvare vite umane!", scrive su Twitter.

If you’re having a hard time with glasses fogging or keeping your mask up over your nose, a simple bandaid does wonders. Learned it in the OR.

Feel free to share, it may save lives! pic.twitter.com/RBG8JGUzFS

— Daniel M. Heiferman, MD (@DanHeifermanMD) November 12, 2020