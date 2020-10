Covid, Immuni: raddoppiate le notifiche in una settimana. Sono oltre 9 milioni gli italiani che hanno scaricato la App

Sarà per l'impennata dei contagi, per timore di un nuovo lockdown o di contrarre il virus, ma fatto sta che nell'ultima settimana sono raddoppiate le notifiche registrate dall'applicazione Immuni. Le segnalazioni di una possibile esposizione al Covid sono passate dalle 19.485 del 20 ottobre alle 36.231 registrate il 26 dello stesso mese. I dati pubblicati sul sito di Immuni, sono stati diffusi dal ministero della Salute.

Abbiamo già superato i 9.1 milioni di download e, da ieri, #Immuni è la prima app di tracciamento dei contagi a essere interoperabile a livello europeo, con quelle di Germania e Irlanda. Il #COVID19 non conosce confini, ma con Immuni abbiamo uno strumento in più per contrastarlo. pic.twitter.com/pHSr5Fnb9t

— Immuni App (@immuni_app) October 20, 2020