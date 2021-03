Covid, Bertolaso: «Tutta Italia a lunghi passi verso la zona rossa»

L'Italia è sempre più vicina alla zona rossa: secondo il presidente per l'emergenza Covid Lombardia Guido Bertolaso, la curva epidemiologica in Italia dimostra che si dovrebbe attuare delle chiusure più rigorose: «A me sembra che tutta Italia, tranne la Sardegna - ha detto Bertolaso - si stia avvicinando a passi lunghi verso la zona rossa. La Lombardia, per quello che ha passato nei mesi scorsi, è più vulnerabile rispetto ad altre regioni, ma non sono preoccupato per questa regione più che per altre. È fuori discussione che bisogna vaccinare. Si può fare molto di più rispetto a quello che già stiamo facendo rispetto a questa situazione. Bisogna andare a Bruxelles a battere i pugni». Così Guido Bertolaso, consulente del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana per il Piano Vaccinale, intervenendo in una conferenza stampa a Palazzo Pirelli.

Brescia zona arancione scuro, alunni vanno a scuola nonostante il divieto: i carabinieri li rimandano a casa

La conferenza stampa

«Avrei molti motivi per essere avvilito e frustrato - ha proseguito Bertolaso - a partire dall'andamento della pandemia, alle due province in zona rossa a tutti gli effetti, fino alle rianimazioni piene, compreso l'ospedale in Fiera che ha 57 ricoverati in terapia intensiva. Statistiche molto pesanti, oltre al sistema di prenotazioni che continuano a funzionare male», così il consulente del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana per il Piano Vaccinale, a Palazzo Pirelli

Dpcm, scuole chiuse in zona rossa. In gialla e arancione decidono i governatori

Le criticità

Poi Bertolaso ha parlato del manlfunzionamento del sistema di convocazione degli over 80, che continua a incepparsi. «Questa mattina, tra le tante proteste - ha spiegato il consulente per l'emergenza regionale - ho ricevuto una mail da una signora, la signora Francesca, la quale mi ha scritto che ieri è arrivato un sms alle 23.25 con orario e luogo per portare a vaccinare sua madre oggi alle 14. Ci sono tante cose che funzionano - ha evidenziato Bertolaso - persone che scrivono e ringraziano, ma a me basta una mail come questa per rovinarmi la giornata e non è l'unica: ieri e oggi ci sono stati centri vaccinali che stanno conoscendo difficoltà e ritardi negli accessi, ci sono anziani che invece di essere mandati a vaccinarsi vicino casa sono stati mandati a vaccinarsi a 30-40 chilometri di distanza. E magari sono passati davanti a un centro vaccinale e sono dovuti andare oltre», ha concluso.

Vaccino, Gelmini: «Vertice governo Regioni venerdì, con Curcio e Figliuolo. Sulla scuola bene sforzo Azzolina»

