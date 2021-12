Covid, pediatra Staiano: «Durante la pandemia aumentati disturbi psichiatrici»

Aumentano i casi di autolesionismo tra i giovanissimi e persino tra i bambini. Una notizia pessima, comunicata da Annamaria Staiano, presidente della Società italiana di pediatria (Sip). «Abbiamo osservato in pandemia un incremento più che significativo dei casi di disordini psichiatrici, più o meno lievi, nei bambini: dai disturbi d'ansia e depressione fino a casi di autolesionismo e ai comportamenti ossessivi compulsivi, e persino l'aumento significativo di casi di suicidio e tentato suicidio in età pediatrica», ha detto Staiano nel corso della conferenza stampa al ministero della Salute sull'avvio della vaccinazione nei bambini di 5-11 anni, ricordando che l'epidemia globale di Covid-19 ha avuto conseguenze, oltre che sanitarie, anche psicologiche e sociali nell'infanzia. E che anche per questo il vaccino per i più piccoli viene saluto dai pediatri «con entusiasmo. C'è anche «un enorme disagio sociale che va prevenuto, oltre ai fattori di strettamente medici», ha ammonito la specialista.

Quindi «sul piano sociale vaccinarsi significa andare a scuola, non essere costretti alla Dad che porta a una riduzione, come è stato dimostrato, dell'apprendimento. Significa anche non dovere effettuare una serie di tamponi. I vantaggi del vaccino, rispetto ai rischi, sono elevatissimi dal punto di vista medico, psicologico e sociale. E si contrasta nella maniera più certa la pandemia», ha concluso Staiano.

I numeri - «Tra i 5 e 11 anni ci sono stati circa 250.000 bambini infettati da Sars-Cov2 in Italia, con 1.450 ricoveri in ospedale, 36 in intensiva e 10 decessi».

Vi sono poi altre problematiche di ordine sociale, ha ricordato la presidente della Sip durante la conferenza stampa presso il Ministero della Salute. «Vaccinare i bambini tra i 5 e gli 11 anni - ha ribadito - permette loro di svolgere la loro vita quotidiana normale. Vaccinarli significa anche non dover ricorrere a tutta una serie di tamponi per verificare se, in caso di infezione delle vie respiratorie, non si tratti di una infezione da Sars-cov2 o di altre forme virali».