Coronavirus: si rafforza la sperimentazione di analisi delle polmoniti del Campus Bio-Medico, intesa con la Società di Radiologia medica

La sperimentazione del sistema di valutazione delle polmoniti correlate al Covid-19 riscontrate alla Tac del torace e basato sull’intelligenza artificiale, già utilizzato con successo all'ospedale di Wuhan e acquisito dal Policlinico Universitario Campus Bio-Medico si rafforza. Infatti, prende il via la collaborazione tra la struttura dello stesso Campus e la Sirm, la Società italiana di Radiologia medica e interventistica.Il protocollo di ricerca che è stato siglato prevede la validazione dell'uso del sistema di intelligenza artificiale Covid-19 e l’analisi dei dati progressivamente disponibili per definirne l'eventuale futuro uso clinico.L’invito alla collaborazione, recepito nella lettera inviata dal presidente della Sirm, Roberto Grassi, diventa in questo modo azione comune dei due enti. E’ Grassi stesso a sottolineare che “entrambe le istituzioni” hanno fatto “la propria storia attivando dei meccanismi di ricerca solidi e consolidati, ragione per la quale, volendo continuare ad offrire al sistema Paese un contributo nella lotta al Coronavirus" ha "tempestivamente individuato il gruppo di lavoro che potrà immediatamente attivarsi successivamente alla stipula di una convenzione" tra le due istituzioni.Il direttore generale del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico Paolo Sormani ha espresso la “certezza che i ricercatori individuati per costruire la squadra daranno un fattivo e significativo contributo a un lavoro che crediamo importante per garantire una sempre più efficace lotta al virus mettendo un potente strumento a disposizione dei medici radiologi di tutta Italia”.