Coronavirus, Iss: «Sconsigliati igienizzanti fai da te». I prodotti devono rispondere a standard

Sconsigliati disinfettanti e igienizzanti fai da te. «Non è consigliabile preparare in casa i prodotti anche in considerazione del fatto che le sostanze di partenza devono rispondere a precisi standard di qualità, come indica l'OMS». Lo scrive l'Istituto Superiore di Sanità sul proprio sito riferendosi all'ipotesi di fare in casa gli igienizzanti per le mani. «Tuttavia - si legge sul sito dell'Iss - non potendo escludere una preparazione 'fai da tè, si sottolinea che un preparato contenente sostanze pericolose non deve mai essere conservato in contenitori anonimi privi di etichetta».

Va detto che l'Oms, l'Organizzazione mondiale della Sanità, aveva diffuso tempo fa (non in relazione al coronavirus) un documento utile per preparare una soluzione disinfettante.

Ultimo aggiornamento: 16:39

