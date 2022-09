Venerdì 9 Settembre 2022, 13:34

Il tappo di cerume nelle orecchie può essere molto fastidioso. Si potrebbe quindi essere tentati di rimuoverlo in autonomia, con un cotton fioc o altri strumenti, ma si rischierebbe di fare solo danni. Ecco allora come procedere. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

