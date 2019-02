Colon-retto, aglio, cipolla e porro lo proteggono dal cancro

Il consumo di aglio, porro, cipolla e simili alleati in cucina potrebbe più che dimezzare il rischio (-79%) di cancro del colon retto. Lo rivela un articolo pubblicato sull'Asia Pacific Journal of Clinical Oncology che ha coinvolto 833 pazienti con il tumore e altrettanti individui sani di controllo, simili ai pazienti per età, sesso e altre caratteristiche socio-demografiche. I partecipanti sono stati sottoposti a interviste faccia a faccia, e hanno fornito informazioni sulla loro alimentazione, in particolare sull'abitudine al consumo di aglio, cipolla e ingredienti della stessa famiglia.



È emerso che chi consuma questi prodotti abitualmente ha un rischio di ammalarsi di cancro del colon del 79% in meno (più che dimezzato) rispetto a chi li mangia solo in piccole quantità. «È peraltro interessante notare che nella nostra ricerca, sembra esserci un trend: maggiore è il consumo di questi alimenti, maggiore risulta la protezione dal tumore» - ha riferito il coordinatore del lavoro Zhi Li, del First Hospital of China Medical University. «In generale - continua - i nostri risultati fanno luce sulla prevenzione primaria del cancro del colon retto attraverso interventi sugli stili di vita, che meritano ulteriori ricerche».

