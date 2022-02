Colesterolo alto? Guardati i piedi, se hai questi sintomi devi agire subito

Martedì 1 Febbraio 2022, 12:14 - Ultimo aggiornamento: 12:15

LOLNEWS.IT - Come ben sappiamo una cattiva alimentazione, il fumo e lo scarso movimento favoriscono l’insorgere del colesterolo alto: quello cattivo, in particolare, è responsabile della difficoltà del sangue di raggiungere e fluire nelle arterie. In genere non ci sono grandi campanelli d’allarme quando si presenta il colesterolo alto, tuttavia nel momento in cui sviluppiamo la PAD, ovvero la malattia delle arterie periferiche, insorgono alcuni sintomi che coinvolgono i piedi. Attenzione se diventano così (Foto: Shutterstock - Music: "Summer" from Bensound.com)

