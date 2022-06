Cardiologia, screening sulla fibrillazione atriale al congresso Ance

Controlli gratuiti per la prevenzione della fibrillazione atriale nel corso del congresso nazionale Ance (medici cardiologi ambulatoriali extraospedalieri) .L'appuntamento è per domani, sabato 4 giugno, presso l'auditorium Trevi in piazza della Pilotta 4 a Roma.

Nel corso dei lavori, iniziati ieri, gli appartententi all'Ance stanno delineando e proporrano la loro proposta per una più efficiente medicina del territorio e di una cardiologia a casa del paziente. Sono illustrate, inoltre, le ultime ricerche epidemiologiche, cliniche, farmaco cliniche, diagnostiche e riabilitative, la telecardiologia ospedale-territorio.