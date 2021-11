Burioni: «Non serve a niente misurare gli anticorpi, il loro livello non è correlato alla protezione»

Roberto Burioni è sicuro: «Non serve a niente misurare gli anticorpi prima della terza dose, perchè il livello di anticorpi contro il virus che causa il Covid presenti nel sangue non è correlato alla protezione». Lo ha detto il virologo nel consueto appuntamento a "Che tempo che fa" su Rai 3.

«I dati che arrivano dall'osservazione dei vaccinati sono lusinghieri e tranquillizzanti, però stanno suonando dei campanelli d'allarme che ci devono allertare. Per esempio ultimamente sono aumentati i casi tra i sanitari, questo potrebbe dipendere anche dal fatto che sono stati i primi ad essere vaccinati. Quindi è una cosa opportuna fare la terza dose», ha aggiunto. Molte le reazioni alle parole del professore di Virologia all’Università San Raffaele di Milano. Sul web accuse e difese.

Burioni 🤡: "Non serve a niente misurare gli anticorpi prima della 3a dose, perchè il livello di anticorpi presenti nel sangue non è correlato alla protezione."



Infatti poi per vedere se il VACClNO funziona ti misurano il colesterolo, mica gli anticorpi. pic.twitter.com/lwiJvf1AnJ — Chance 🤺 il Giardiniere (@ChanceGardiner) November 8, 2021

«È più forte di loro. In nessun paese si manda in quarantena classi intere. Siamo uno dei pochi che obbliga i <12 a portare le mascherine. Non capiscono che i danni della dad e del terrorismo psicologico sono enormi», scrive Aconoscitore su Twitter. «peccato che la Pfizer stessa, metta come riferimento agli studi sui vaccini, proprio la risposta anticorpale», dice Roberto sempre su Twitter.