Linfedema, Lipedema e malatie vascolari: convegno organizzato da Artemisia

L’Insufficienza Vascolare, il Linfedema ed il Lipedema sono patologie molto diffuse e ancora poco conosciute. Relativamente al Linfedema, si calcolano almeno 3 milioni di malati in Italia fra tutti i linfedemi primari e secondari e si registrano circa 40.000 nuovi casi all’anno nel nostro Paese. Il Lipedema, invece, secondo i dati più recenti, si manifesterebbe in circa l’11% della popolazione di sesso femminile, ma l’incidenza potrebbe essere in realtà superiore in considerazione della notevole carenza di rilevamenti diagnostici.



Attualmente i servizi medici dedicati sono frammentati, le procedure sanitarie troppo lente e, in certi casi, incomplete; emerge, pertanto, l’urgente necessità di impostare, in tempi rapidi, nuovi percorsi di diagnosi e di cura ben strutturati e presidiati, che abbiano inizio sin dalla prevenzione e dalla informazione scientifica corretta. Il paziente deve essere preso in carico da un’equipe di esperti interdisciplinare, deve essere accompagnato per tutto il corso della patologia cronica attraverso cure riabilitative guidate e autogestite.



In considerazione di ciò e prendendo spunto dai dati statistici di riferimento, l’Associazione Artemisia Onlus (ente non-profit riconosciuto dalla Regione Lazio, certificato ISO 9001/2015 Bureau Veritas, Simply Halal e Kosher) con il sostegno delle Società Juzo, NovaMedical2000, MFI S.r.l. e Piessefarma, ha promosso ed organizzato il convegno medico di alta formazione dal titolo: “Linfedema, Lipedema e Malattie Vascolari: l’approccio specialistico e la multidisciplinarieta’ ”.

