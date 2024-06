Antonella Clerici operata d'urgenza per una cisti ovarica: cos'è, i sintomi e quali sono i rischi

Giovedì 13 Giugno 2024, 11:18 - Ultimo aggiornamento: 11:46

Antonella Clerici ha annunciato di essere stata operata d'urgenza. Ma che intervento ha subito? Una cisti ovarica è una formazione a sacco contenente liquido che si sviluppa all'interno o sulla superficie di un ovaio. Queste cisti possono variare in dimensioni e spesso sono benigni, senza sintomi e possono risolversi spontaneamente nel tempo. Tuttavia, in alcuni casi, possono causare dolore addominale, gonfiore o altri disturbi.

Antonella Clerici operata d'urgenza alle ovaie, il post su Instagram: «Risonanza, poi il ricovero: è stato uno tsunami»

Le cisti ovariche si formano comunemente come parte del normale ciclo mestruale o in risposta a condizioni come l'endometriosi o squilibri ormonali. Se diventano grandi, persistenti o causano sintomi significativi, potrebbe essere necessario un intervento chirurgico per rimuoverle, come nel caso di Antonella Clerici, che è stata recentemente operata d'urgenza a causa di una cisti ovarica.

È importante monitorare le cisti ovariche e consultare regolarmente il proprio medico per valutarne la salute e la necessità di trattamenti.

