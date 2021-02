Monoclonali, Speranza: «Firmato decreto per distribuzione degi anticorpi contro il Covid»

L'italia dà il via libera alla distribuzione degli anticorpi monoclonali per contrastare la diffusione, insieme al vaccino, del Covid-19. L'annuncio arriva direttamente dal ministro della Sanità Roberto Speranza. La notizia è stata data con un post sulla pagina ufficiale dei Facebook.

«Firamnto decreto per distribuzione anticorpi monoclonaliper bloccare Covid»«Sulla base delle indicazioni dell’Agenzia Italiana del Farmaco - scrive il ministro sulla sua pafina Facebook - e del parere del Consiglio Superiore di Sanità ho appena firmato il decreto che autorizza la distribuzione, in via straordinaria, degli anticorpi monoclonali. Così abbiamo, insieme ai vaccini, una possibilità in più per contrastare il covid 19».

