L'Aids #Tiriguarda, via alla campagna per la Giornata nazionale

Il cantautore Tiziano Ferro, il conduttore Fabio Volo, l'attore Giorgio Panariello, il duo dei The Jackal, la modella Paola Turani. Sono solo alcuni dei volti prestati alla campagna nazionale promossa da Anlaids in occasione della Giornata mondiale contro l'Aids del primo dicembre. #Tiriguarda è il messaggio della campagna, che prevede affissioni e schermi luminosi in 14 città italiane, e che sarà trasmessa anche in radio e sul web: un modo per dire che l'Aids riguarda tutti e non solo alcune categorie di persone. Secondo i dati ogni anno in Italia sono 4 mila le nuove persone contagiate. «Abbiamo questa situazione per cui il 30/40% delle persone sieropositive non sanno di esserlo - ha spiegato Andrea Gori, direttore unità operativa Malattie infettive Fondazione Irccs Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico -. Solo facendo sì che queste persone sappiano di essere infette e si curino, potremo ridurre dell'80% il numero delle nuove infezioni. Sono numeri equivalenti a quelli di un vaccino».



La campagna, firmata da Pablo Iabichino e con gli scatti di Daniele Barraco, rimarrà visibile nelle città per due settimane. Per quanto riguarda l'Aids, «l'emergenza è cambiata perché prima si trattava di salvare vite umane. - ha spiegato Federico Torzo, segretario nazionale Anlaids - Oggi questo aspetto è meno rilevante perché ci sono cure efficaci che consentono a chi è malato una qualità della vita e una durata pari a quella delle altre persone. Oggi la necessità è quella di sconfiggere il virus, bloccandone la diffusione». Il messaggio è quindi quello di fare il test, che si può trovare anche in farmacia, e prevenzione.

Ultimo aggiornamento: 16:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA