Aeroporti di Roma, fino al 25 ottobre visita senologica ed ecografia gratuite per tutte le dipendenti

Fino al 25 ottobre Aeroporti di Roma, azienda del gruppo Atlantia, offre a tutte le sue dipendenti la possibilità di sottoporsi a una visita senologica e a un'ecografia gratuite presso la sede della Medicina del lavoro. Un'iniziativa nell'ambito del mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno.Con lo slogan "Sali a bordo della prevenzione dei tumori al seno", la campagna, in collaborazione con la Breast Unit del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma, consente alle lavoratrici di poter effettuare una visita di controllo e prevenzione."Nel mese dedicato alla "prevenzione del tumore al seno", vogliamo dedicare il nostro impegno anche alle dipendenti di Aeroporti di Roma del Gruppo Atlantia - ha spiegato il professor Vittorio Altomare, responsabile della Breast Unit del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, uno dei 15 centri di Senologia raccomandati dall'Unione Europea e individuati dalla Regione Lazio - La nostra Breast Unit tratta circa 250 casi l'anno e grazie a un team multidisciplinare permette alla donna di affrontare la patologia con la sicurezza di essere seguita secondo i più alti standard europei e accompagnata nell'intero percorso di malattia, fino alla guarigione. Tutto questo vogliamo offrire anche alle donne che lavorano negli Aeroporti di Roma". Questo potrebbe essere solo il primo, delle tante collaborazioni con il Gruppo Atlantia."Un'iniziativa importante come lo è la prevenzione nell'ambito dei tumori; sottolinea a sua volta l'Amministratore delegato di Adr, Ugo de Carolis; l'attenzione alle nostre dipendenti s'inserisce nello sguardo più ampio che dedichiamo alla salute e all'assistenza sanitaria che, nei due aeroporti romani, vede il Pronto Soccorso Adr come struttura all'avanguardia per medici e strutture sanitarie, e con un'assistenza 24 ore su 24, in grado di fornire, ove necessario, un intervento puntuale e di prim'ordine ai milioni di passeggeri che transitano ed alla comunità aeroportuale".La struttura ha sede nei pressi della zona Arrivi del Terminal 3 in Piazzale Agostino Gemelli, sul lato destro del marciapiede dopo l'uscita degli arrivi internazionali. Il personale impegnato nelle attività sanitarie è composto da medici, infermieri e autisti soccorritori ed è costantemente aggiornato sulle linee guida internazionali. Si tratta di 40 medici specializzati in discipline quali medicina interna, chirurgia generale, cardiologia, anestesia ed ortopedia, 23 infermieri, 42 autisti soccorritori, 8 infermieri responsabili di sala operativa, un responsabile sanitario, 1 coordinatore sanitario, 1 tecnico di attività sanitarie ed un Coordinatore amministrativo. Attualmente il Pronto Soccorso Adr effettua una media di 12-13mila interventi e di 10 defibrillazioni ogni anno.