Sani e belli in vista dell'estate: su MoltoSalute ecco i consigli di nutrizionisti e medici estetici

Arrivare belli ma soprattutto sani all’appuntamento con l’estate. Perché l’aspetto estetico non deve diventare un diktat nel seguire determinati canoni. Emanuele Bartoletti, presidente della Società di medicina estetica: «Attenzione, se si decide per qualche intervento, rivolgersi a specialisti certificati. Mai il fai da te». Meglio inseguire l’armonia di corpo e mente ribellandosi al body shaming come suggerisce la modella e imprenditrice Laura Brioschi e affrontare con spirito il bikini blues, vera sindrome secondo uno studio dell’università di Adelaide. Consoliamoci con il gelato? Ma certo, perché secondo i nutrizionisti, basta seguire alcune regole per non ingrassare con l'alimento che più di altri crea dipendenza.

Sono questi i temi di cui parliamo su MoltoSalute, inserto gratuito, in edicola giovedì con i quotidiani e sui siti del gruppo Caltagirone. Ma non solo. Il Covid ha portato una conseguenza in più: il burnout dei medici, 15mila sono i camici bianchi che accusano ansia e depressione. E tutto questo mentre le varianti Omicron e Beta stanno facendo nuovi ammalati: il vaccino d'autunno sarà trivalente o proteico mentre la Ue ha deciso di creare un nuovio database europeo che contenga i dati sanitari di tutti i cittadini del Vecchio continente E ancora: focus sull’epatite dei bambini con il pediatra epatologo Giuseppe Indolfi del Meyer di Firenze. Come è possibile che ci siano stati tanti casi? Qualcosa, dicono i primi studi, è mutato : o l'adenovirus o i soggetti riceventi che hanno le difese immunitarie basse durante il lockdown