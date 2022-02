«Omicron 2 diventerà predominante, in primavera 95% di italiani immunizzati». Ecco il decagolo per stare bene Webinar in diretta

Giovedì 10 Febbraio 2022, 09:27 - Ultimo aggiornamento: 10:31

Il Covid ci sta dando una tregua? Conviveremo con il virus? Ne parliamo nel webinar del Messaggero .«Il virus si sta adattando a noi e sta diventando più contagioso - dice Anna Maria Cattelan, Direttore dell’Unità di Malattie Infettive e Tropicali dell’Azienda Ospedale Università Padova - I casi infetti più alti ma la percentuale dei ricoveri è più bassa: da fase pandemica stiamo passando a una fase endemica, il virus non è più aggressivo ma ha un impatto più gestibile. Questo anche grazie Omicron: a Padova il 100% dei contagiati ha la variante Omicron. In primavera avremo il 95% di italiani immunizzati. E poi c'è Omicron 2: in Veneto sono già stati isolati i primi 8 casi. Così negli Stati Uniti, in Gran Bretagna. Questa variante si diffonderà e sarà più contagiosa di Omicron».

Domani via la mascherina all'esterno, a fine marzo anche nei luoghi chiusi. «Bisogna essere prudenti. Le mascherine rimangono un presidio fondamentale per ridurre la diffusione. Non significa liberi tutti, ma è un segnale di fiduciaa e ripartenza. Dobbiamo sempre tenerle con noi perché in situazioni di folla vanno messe anche all'esterno».

Il decalogo per stare in forma

Ci stiamo proteggendo, ma ci stiamo prendendo cura di noi? Come ritrovare il benessere fisico e mentale in tempi di pandemia? Ecco il decalogo di Giorgio Sesti, Presidente Società italiana medicina interna per stare bene e non imbattersi in patologie croniche: «E' importante tenere sotto controllo il peso una volta a settimana, misurare la circonferenza dell'addome perché l'accumulo di pancetta è il grasso più pericoloso per lo sviluppo del diabete. Bisogna poi mangiare meno e fare almeno 3 minuti di movimento al giorno (camminare, fare le scale), basta questo per evitare di sviluppare malattie croniche».

Tutto parte dall'alimentazione: «Va benissimo mangiare proteine del pesce e dei legumi, no grassi saturi, ridurre il consumo degli zuccheri semplici, evitare condimenti come il burro. E poi moderiamo il sale (attenzione, ad esempio, agli insaccati)».

Un altro tema fondamentale è la misurazione della pressione, anche per chi non ha patologie: «Misurarla quante più volte possibile. La pressione aumenta con l'aumentare dell'età e nei soggetti con diabete e obesità, ma è bene tenerla sotto d'occhio perché si può intervenire immediatamente anche con farmaci efficaci. La pressione si cura solo se il trattamento è continuo».

Dopo la pandemia, le persone hanno ricominciato a mangiare meglio: quanto è importante assumere frutta e verdura? «Bisognerebbe mangiare almeno 400 grammi di frutta e verdura al giorno come dice l'Oms - spiega Alessandra Bordoni, Docente in Scienze dell’alimentazione Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Frutta e verdura sono fonti di vitamine, sono ricche di fibre e contengono acqua. Lo scarso consumo di frutta verdura ha gli stesso rischi del fumo di sigaretta». «Ma stare bene vuol dire anche stare bene con sè stessi», ricorda Emanuele Bartoletti, Presidente Società Italiana di Medicina Estetica Direttore Servizio Ambulatoriale di Medicina Estetica dell'Ospedale Fatebenefratelli di Roma.

E' tempo di montagna. Giampiero Di Federico, Guida alpina Docente corsi sicurezza in montagna, ci spiega cosa è necessario fare per una settimana bianca in sicurezza: «Programmare un'escursione che sia al nostro livello di esperienza, avere sempre con se degli accorgimenti, un numero di telefono utile ad esempio». «In montagna ricordarci di proteggerci con una crema solare protezione 50», ricorda Bartoletti.

Giulia Maffioli, Presidente ANaPP (Ass. Nazionale Psicologi Psicoterapeuti).

E infine dobbiamo ricordarci che futuro vuol dire guardare ai bambini e ai ragazzi, che stanno crescendo e si stanno formando durante questa pandemia. Come affrontare al meglio queste fasi cruciali della vita? Risponderanno Francesca Dai, influencer e la star del web Cecilia Cantarano.