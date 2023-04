MoltoSalute, Loretta Goggi: «Allenarsi al risveglio della primavera, maledetta e benedetta»

Primavera, benedetta o maledetta? «Per me è la stagione del risveglio fisico e mentale. É il sole, la luce, la rinascita delle piante. Si risvegliano attenzione, curiosità, voglia di uscire ed immergersi nella natura. Ma anche i dolori e le mancanze». Nella primavera del 2011, racconta Loretta Goggi in un'intervista a MoltoSalute, è morto il marito Gianni Brezza, «ma quest'anno ho vissuto questa ricorrenza in modo positivo: proprio il giorno della scomparsa di mio marito, il 5 aprile, è arrivato un cagnolino, un cuccio di barboncino toy. Si chiama Samy».

L'artista tornata in tv dopo 30 anni con il programma "Benedetta Primavera" dice nell'intervista pubblicata sul magazine (domani in edicola e sul web con Il Messaggero e gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone, Il Gazzettino, Il Mattino, Nuovo Quotidiano di Puglia e Corriere Adriatico) di aver ritrovato la voce di sempre grazie a un duro allenamento. «Non ho mai smesso di studiare. Per cantare, in "Benedetta Primavera", mi sono fatta seguire da una coach, mi sono allenata tanto ed è tornata la voce di 30 anni fa». La tensione e lo stress non li ha tenuti a bada, «l'emozione è un punto di forza, un modo per mandare vibrazioni al pubblico». Come vive gli anni che passano? «Se hai la salute, che è già un lusso grandissimo, chi se ne importa delle rughe?».

LE ALLERGIE

Primavera a doppia faccia, che fa bene e fa male. In questa stagione aumenta la serotonina, ormone della felicità, ma anche il cortisolo che porta stress. Giorgio Sesti, presidente della Società di medicina interna: «Questa stagione influisce su di noi con effetti positivi e negativi, approfittiamo della natura e trascorriamo più tempo all'aria aperta». Stagione di allergie, diventate super per via del polline e dello smog, c'è un'esplosione di casi di rinite allergica e asma.

IL RELAX

Sul magazine si parla anche di resistenza agli antibiotici, una minaccia per la salute del pianeta. L'Italia è al secondo posto in Europa nella graduatoria dei decessi, gli esperti raccomandano di evitare l'abuso di antibiotici per evitare che i batteri più smart non rispondano alle cure. E poi relax, con la passeggiata Mindfulness: meditare camminando aiuta a liberarsi dal carico mentale e a concentrarsi sulle percezioni, senza farsi distrarre da pensieri e rumori. Tutte le domande e le fake news sulla carne: fa male? quanta ne possiamo mangiare? Senza eccedere nel consumo giornaliero, è un alimento che contiene elementi importanti come il ferro, la vitamina D e il calcio. Tutte le curiosità sulla nuova maschera del bomber del Napoli, Victor Osimhen, in carbonio e kevlar, divenuta un oggetto di culto tra i tifosi: ne parla il chirurgo che ha operato il campione, Gianpaolo Tartaro.