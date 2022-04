MoltoSalute, l'insonnia è un incubo: ecco come curarla

Prendere sonno. Una parola. Dormire è diventato un sogno a occhi aperti per sempre più italiani. Dodici milioni quelli che soffrono d’insonnia e non riposano bene. Un allarme mondiale: pandemia e guerra stanno condizionando l’inconscio con effetti negativi sull’attività cerebrale. Alle notti senza riposo è dedicata la copertina di MoltoSalute, il magazine domani in omaggio con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia), e sui siti dei quotidiani. Nemmeno il Covid riposa, gli scienziati concordano sul fatto che ci saranno ancora tante altre varianti e tre dosi di vaccino non bastano. Si stanno studiando profilassi nuove: una per la variante Omicron e l'altra per tutti i coronavirus. I consigli degli esperti per proteggere la voce. L’attore e doppiatore Luca Ward svela i suoi segreti. Si torna a correre per la prevenzione del tumore al seno con “Race for the cure 2022”. Le nuove ricerche per la cura del Parkinson. E tutti i segreti dello zenzero, per cosa è indicato, quali disturbi cura e come consumarlo.

