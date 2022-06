Dal Covid al vaiolo delle scimmie, in vacanza sicuri. In arrivo MoltoSalute

Sale un grande desiderio di vacanza, con l’obiettivo di superare anche psicologicamente la pandemia.

L’ennesima mutazione del Sars-Cov-2 e il nuovo vaiolo delle scimmie consigliano però prudenza. Come comportarci allora? Parte da qui MoltoSalute, inserto giovedì in edicola (e da giovedì disponibile online) con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia). Sole, mare e montagna: partire fa bene ma è altrettanto bene non correre rischi. L’importante – dicono gli esperti – è essere preparati, sia nel caso di un viaggio all’estero sia che si resti in Italia, senza mai abbassare la guardia. MoltoSalute fa poi il punto sul Long Covid e sulle ripercussioni post virus su cervello e cuore, con il neurochirurgo Giulio Maira e con il cardiologo Antonio Rebuzzi.

In tema di alimentazione ci occupiamo di Dieta Mediterranea, che diventa Dieta Pianeterranea, con declinazioni nei diversi continenti senza perdere le proprietà benefiche. Il tradizionale Vero o Falso fa tappa sulla frutta: e l'estate ci riserva sulla tavola le varietà più zuccherine. Quanta frutta mangiare e quando?

Facciamo un focus anche sul narcisismo, autentica patologia sempre più diffusa e allarmante, non solo maschile. Ci mettiamo alla prova con un test di cinque domande.