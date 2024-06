Mercoledì 12 Giugno 2024, 06:15

L'uomo che gioca a bocce è un uomo giusto. Una semplice partita di bocce è arcadia, è alta filologia, è ecologia dell’uomo», ha scritto Gianpaolo Ormezzano, grande firma del giornalismo sportivo. Oggi, in Italia, un milione di persone ama praticare questo gioco ideato dagli Egizi, e codificato dai Romani e poi dai monaci del Medioevo. Esistono campi nei quartieri cittadini e nei paesi, accanto a molti rifugi di montagna e in centinaia di stabilimenti balneari. In molte zone si può giocare in spiaggia (in questo caso si parla di beach bocce), su una piazza cittadina o su un prato. Poi ci sono gli oltre 80mila tesserati di Federbocce, che partecipano alle competizioni ufficiali. «A livello agonistico il nostro è uno sport spettacolare, perché nelle specialità volo e tiro di precisione le bocce si lanciano a 20-25 metri di distanza», spiega il presidente federale Marco Giunio De Sanctis. «Siamo parte del costume italiano, abbiamo bisogno di un’immagine diversa. Il nostro obiettivo è arrivare alle Olimpiadi». Giocare a bocce è una ginnastica dolce, con movimenti fluidi e continui, adatti a tutte le età e a entrambi i sessi. Si flettono le gambe, si allunga la colonna vertebrale, si allena in maniera ottimale l’equilibrio.

LA GINNASTICA DOLCE CHE ALLENA L'EQUILIBRIO

Negli andirivieni lungo il campo per verificare distanze e punteggi si arriva a percorrere chilometri. Grazie alle bocce si riesce a ridurre il colesterolo e a controllare il peso corporeo. La pétanque, la variante amatissima in Francia, è meno impegnativa per il fisico perché le bocce si lanciano restando fermi. «Non ho dubbi, le bocce sono davvero uno sport, anche se a bassa intensità e con un limitato impegno cardio come le passeggiate a ritmo lento. Uno sport che richiede concentrazione e destrezza, come il golf, il bowling o il tiro a volo» afferma il professor Antonio Spataro, specialista in Medicina dello sport e Cardiologia e responsabile del settore medico di Federbocce. Oltre che per il corpo, le bocce sono un’ottima ginnastica per la mente, che in pochi secondi deve calcolare e modificare traiettorie e tattiche.

L’ESERCIZIO FA BENE ALLA MENTE E MIGLIORA ANCHE L’AUTOSTIMA

Tra i benefici di questo gioco devono essere citati il miglioramento dell’autostima e dell’autocontrollo e un’integrazione sociale con gli altri giocatori. «Il 40% degli italiani è sedentario, e ha bisogno di attività fisica. Per gli anziani, poi, le bocce sono una terapia fantastica. Si sta insieme, ci si muove, si deve far funzionare bene la testa», prosegue il professor Spataro. «Le bocce sono una terapia a costo zero, priva di rischi, senza bisogno di farmaci. Una terapia che può dare dei benefici straordinari, che aggiunge anni alla vita e consente di dare più vita agli anni». Quella sul “costo zero”, o quasi, non è solo una battuta, perché l’utilizzo dei campi da bocce è quasi sempre gratuito, per giocare non c’è bisogno di un abbigliamento tecnico (bastano vestiti comodi e un paio di scarpe da ginnastica) e un buon set di bocce costa tra i 50 e i 150 euro.

SÌ ALLO STRETCHING PER I MOVIMENTI E AL POTENZIAMENTO DEI MUSCOLI

Per iscriversi a una bocciofila bastano poche decine di euro ogni anno. Le cose sono diverse, ovviamente, per chi vuole praticare questo sport a livello agonistico. Per ognuna delle tre specialità riconosciute (raffa, volo e pétanque) occorre fare stretching per migliorare la fluidità dei movimenti, vanno rafforzati i muscoli, si deve imparare a tenere fisso lo sguardo per non perdere la mira nel momento del tiro.

ATTENZIONE A POLSO E GOMITI, POSSIBILI PURE DOLORI ALLE SPALLE

Si deve anche lavorare sul respiro, perché una respirazione troppo contratta a livello toracico può condizionare la mobilità della spalla e del collo, peggiorando la precisione del tiro e causando qualche fastidio fisico. Gli sportivi possono avere dolori anche al polso, al gomito e alla spalla. Di solito, però, si tratta di problemi limitati. Da qualche anno, Federbocce si impegna per allargare la platea dei giocatori italiani, e per rinverdire l’immagine delle bocce. La campagna “Invecchiamento attivo”, come spiega il titolo, si rivolge a chi non è più giovane, e viene portata avanti con altre associazioni (soprattutto Federanziani), Asl e case di cura. Sempre più attenzione viene dedicata alla boccia paralimpica, che si pratica su campi di parquet, ed è divisa in quattro categorie a seconda dal tipo di handicap dei giocatori.

LA PRATICA GIOVA ANCHE AI BAMBINI E AGLI ADOLESCENTI

È possibile (la risposta ci sarà tra qualche giorno) che le bocce riescano a entrare nel programma delle Paralimpiadi già per le prossime gare di Parigi. Per gli altri si spera nei Giochi Europei che si terranno nel 2027 a Istanbul. Federbocce, però, si impegna per riportare il gioco in auge anche tra i bambini e i ragazzi. «Stiamo lavorando da tempo sulle scuole, sia primarie che secondarie. Lo sport per i ragazzi è sempre fondamentale – spiega ancora il presidente federale De Sanctis – Il progetto s'intitola “Bocciando s’impara”». Bellissimo.