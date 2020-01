Quali sono i sintomi del nuovo virus di Wuhan? Febbre, tosse, raffreddore, mal di gola, affaticamento polmonare. Come si previene e come si cura? All'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, punto di riferimento nazionale, spiegano: non c'è ancora un vaccino, non ci sono terapie specifiche per il coronavirus. Ecco, in sintesi i dati principali per l'epidemia che sta spaventando la Cina, l'Asia e che ora sta preoccupando anche l'Europa e l'America.

LEGGI ANCHE Virus Cina, primo contagio negli Usa. A Roma controlli rafforzati

Il pensiero va al 2002-2003, ai tempi della Sars, quando una risposta non tempestiva e trasparente delle autorità cinesi vanificò la possibilità di circoscrivere in tempi rapidi il contagio visto che inizialmente non fu informata l'Organizzazione mondiale della Sanità. La linea ora è differente: i media cinesi stanno parlando apertamente del focolaio di Wuhan, invitano i cittadini a prendere precauzioni, lo stesso presidente Xi ha spiegato che la salute dei cittadini viene prima di ogni altra cosa. Ma il contagio ha già superato i confini della Cina? Sì, come era prevedibile visto che Wuhan è una città di undici milioni di abitanti con un aeroporto internazionale (il nuovo terminal modernissimo è stato inaugurato nel 2018) collegata con destinazioni come Bangkok, Bali, Singapore Tokyo, New York, ma anche con l'Europa (Roma, Parigi e Londra).

LEGGI ANCHE Virus cinese, consigli esperto: come difendersi dal batterio

Mascherine utili per evitare la trasmissione

C’è il rischio che il contagio arrivi in Italia? In linea teorica sì, anche se i controlli sia nell’aeroporto di partenza - Wuhan - che in quello di arrivo - Fiumicino - sono rigorosi. Il coronavirus si trasmette per via respiratoria da uomo a uomo, deve esserci comunque una vicinanza dei due soggetti. Utile comunque l’utilizzo delle mascherine.

Morbo velocissimo, non disponibili antivirali specifici

Ad oggi il livello di pericolosità del virus di Wuhan non è ancora stato definito, anche se si contano già sei vittime. Colpisce la rapidità con la quale si sta diffondendo. Allo Spallanzani confermano che «la malattia si cura come i gravi casi di influenza con terapie di supporto (antifebbrili, idratazione), ma contrariamente all’influenza non sono disponibili antivirali specifici».

Il primo allarme è scattato il 31 dicembre

L’allarme è partito nell’ultimo giorno del 2019: le autorità sanitarie cinesi hanno reso nota la presenza di un focolaio di sindrome febbrile, con polmonite di origine sconosciuta, tra gli abitanti di Wuhan, nella Cina centro-meridionale. «Il punto di partenza è stato identificato nel mercato del pesce e di altri animali vivi selvatici».

Agente patogeno che colpisce anche gli animali

Ma che cos’è un coronavirus? Spiegano gli esperti: l’agente patogeno responsabile dell’epidemia è «un nuovo beta-coronavirus, che è stato denominato 2019-nCoV ed è molto simile al virus della Sars». I coronavirus, «così chiamati per la caratteristica forma a coroncina sono molto diffusi in natura, colpiscono sia uomini sia animali e possono causare sintomi respiratori a volte anche gravi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA