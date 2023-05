Veterinaria muore per un tumore: Roberta Marcon aveva dedicato la sua vita agli animali. Il suo studio era aperto 24 ore su 24

Una donna che ha dedicato la sua vita alla cura degli animali non è riuscita a sconfigggere un male incurabile. Il suo nome è Roberta Marcon in Dassiè, di anni 53. Uccisa da un tumore che non le ha dato scampo, la veterinaria era ben benvoluta da tutti per la sua straordinaria umanità e la grande passione e competenza con cui svolgeva la sua professione. Era la titolare di uno studio associato, in via Martiri Cecoslovacchi (Treviso), vicino alla chiesa della Madonna delle Grazie a Monticella. Uno studio, che è un punto di riferimento importante in città e per tutto il circondario, per gli amanti di cani e gatti e altri animali domestici, aperto 24 ore su 24, senza appuntamento in caso di necessità, dove si offrono le più diverse prestazioni ed a cui è annessa una pensione per gatti. Nelle brevi soste dal lavoro Roberta Marcon si concedeva qualche pausa al vicino bar Alla Torre in via Veneto per un caffè e una chiacchierata.



Il percorso, la ricaduta e il decesso

Il tumore le era stato diagnosticato tre anni fa.

Si era sottoposta a terapie in diversi luoghi di cura e sembrava che si fosse ripresa e che il male fosse stato sconfitto. Ma lo scorso anno ha avuto una ricaduta e il decesso è avvenuto all’Hospice Antica Fonte di Vittorio Veneto, dove ultimamente era stata ricoverata, per l’aggravarsi delle sue condizioni. Profondo il cordoglio sia a Conegliano che a San Fior dove Roberta abitava. «Purtroppo - afferma la cognata Nella Dassiè, ex assessore a San Fior - sono cose che il destino ci può riservare e contro cui non possiamo fare nulla». A tutti quelli che hanno conosciuto Roberta mancherà il suo sorriso, la disponibilità e i modi gentili con cui si rapportava con gli altri.

La vicinanza dei suoi cari

«Era la mia veterinaria, buona e bella come il sole, che è sempre stata un angelo per tutelare la salute degli animali» è uno dei tanti messaggi pubblicati sui social con cui viene ricordata con affetto. «Perdiamno una ottima collega, ma sopratutto una persona allegra, positiva e sempre disponibile» afferma incredula Alessia Grassigli, presidente dell’Ordine dei Veterinari.

Roberta Marcon lascia il marito Flavio Dassiè, titolare di un importante studio di grafica a Conegliano in via Lourdes ,i figli Eliseo e Edoardo, la mamma Bruna, la sorella Patrizia, cognati e nipoti. Anche il marito è, come lei, un grande appassionato di animali e in passato ha partecipato con successo in Italia a all’estero a numerose gare sulla neve di slitte trascinate da cani husky che allevava. Il funerale martedì alle 16,30 nella chiesa monumentale di Castello Roganzuolo, dove lunedì alle 19 verrà recitato il rosario.