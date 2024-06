Verbali sanitari Inps di cecità parziale o totale. Rilasciata la Video guida e audioguida personalizzata e interattiva

L’evoluzione, in senso civico e civile, delle politiche sull'invalidità e sulla disabilità ha subito un impulso definitivo con l'approvazione del Decreto legislativo sulla Disabilità, emanato ad aprile scorso aprile 2024. La nuova normativa introduce importanti modifiche, tra cui i più impattanti sono dei nuovi principi di valutazione multidimensionale delle invalidità, nuovi sistemi per assicurare diritti e piena partecipazione al progetto di vita, presa in carico completa del soggetto, dal punto di vista sanitario e sociale.

Un importante cambiamento, storico, della terminologia consente di abbandonare termini quali "handicap" o "portatore di handicap", che saranno sostituiti da "persona con disabilità".

Un punto di svolta proprio nella concezione del trattamento della disabilità, passando da assistenza al recupero e partecipazione, per un inserimento a tutto tondo nel contesto economico e sociale di un Paese che si ritiene Civile. Un passo definitivo e irrinunciabile.

Per garantire la massima inclusività ed accessibilità di questi servizi proattivi di comunicazione digitale alle persone con disabilità, L’INPS ha progettato e realizzato, per i destinatari di verbali sanitari di cecità parziale o totale, un nuovo servizio di audio guida, accessibile e usabile dalle persone con disabilità visiva.

Si tratta di una pagina HTML 5 con testo guida, tracce audio personalizzate e link a servizi dedicati, navigabile con i dispositivi più diffusi per chi ha disabilità visive. Entrambe i formati sono stati progettati nell’ambito del progetto PNRR - Sistema di comunicazione organizzativa personalizzata per gli utenti.

Sono 2.711 le audioguide personalizzate e interattive già erogate per i destinatari di verbali di cecità con 375 audio guide fruite (14%) e 323 interazioni (83%).

Tra dicembre 2023 e marzo 2024 era stato già rilasciato il servizio di video guida personalizzata e interattiva per i destinatari di verbali sanitari di invalidità civile e sordità. Dal 22 dicembre 2023 al 31 maggio 2024, INPS ha già comunicato, mediante questo servizio personalizzato, l’emissione del verbale di invalidità civile e sordità a circa 591.974 richiedenti con 100.201 visualizzazioni uniche (17%), 54.767 interazioni (55%), una media di 3,4 visualizzazioni per utente.

Gli utenti con disabilità visiva in attesa di emissione del verbale sanitario inserendo i propri contatti, cellulare ed e-mail nella sezione “Gestione consensi” della pagina My INPS, saranno avvertiti dell’emissione del verbale mediante un sms o una e-mail di notifica, che li invita ad accedere sul portale INPS, sempre nella area riservata, per fruire della video guida o dell’audioguida personalizzata. Quest’ultima anticipa notifica i dati salienti del verbale emesso e guida ognuno all’uso autonomo dei servizi dedicati.

Nello specifico, il testo della notifica SMS o e-mail invita l'utente ad accedere dal portale istituzionale www.inps.it all’area riservata “MyINPS”, autenticandosi con la propria identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0.

L'utente, letto tramite “Jaws” il testo dell'avviso, interagendo con il link in calce può aprire la propria audio-guida.

Nella pagina del servizio trova un breve testo introduttivo che lo guida nell'ascolto delle tracce audio personalizzate e che lo invita a utilizzare i link di accesso diretto ai servizi online dell’INPS dedicati.

Il servizio di audio-guida è accessibile anche mediante i servizi di notifica dell'avviso depositati nell'app “INPS Mobile” e nell'app “IO”.

Pertanto, i destinatari possono accedere all'audio-guida tramite il link presente all'interno dell'avviso notificato anche dal proprio smartphone e tablet.

E’ importante sottolineare che il servizio di audio-guida resta a disposizione di ogni destinatario per sei mesi dall’emissione del verbale.

Questi servizi di comunicazione digitale anticipano, ad ogni utente, le informazioni relative al giudizio medico-legale al termine del processo di accertamento dei requisiti sanitari e i dati rilevanti riportati nel verbale stesso.

L’informazione è completa e personalizzata con riferimento al nome del soggetto, ai diritti e agli obblighi nascenti dall’accertamento sanitario, alle prestazioni economiche riconosciute e alle agevolazioni fiscali previste per legge.

Come nel caso del servizio di video guida, anche l’audioguida viene prodotta con contenuti personalizzati con l’uso dei dati del verbale di ogni utente, estratti automaticamente dalla procedura di Accertamento sanitario all’emissione del verbale.

Nella pagina dedicata del portale INPS sono disponibili i link per visualizzare lo spot video e lo spot audio, ideati per semplificare e promuovere la conoscenza e l’uso autonomo dei servizi online dell’Istituto.

I servizi promossi tramite gli appositi link (call to action) sono il servizio di Download del codice QRcode attestante lo status di invalidità civile (per richiedere subito le agevolazioni previste per legge); il nuovo “Portale della disabilità” (punto di accesso unico alle informazioni e ai servizi in tema di invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, per facilitare l’interazione degli utenti con l’Istituto); il servizio “Fascicolo previdenziale” (per la verifica delle prestazioni erogate); il servizio di richiesta “Deleghe identità digitale”; il servizio di “Cassetta postale online” (per visualizzare/salvare la raccomandata inviata con allegato il verbale sanitario); il servizio per richiedere la Disability card, che viene presentato con il relativo link di accesso al servizio solo nelle video-guide destinate a chi ne ha diritto.

Maggiori informazioni in ordine ai servizi atti a garantire la massima inclusività ed accessibilità sono disponibili on line, sul portale INPS, consultando i messaggi n. 2184 del 10 giugno, n 1271 del 27 marzo 2024 e 4698 del 29 dicembre 2023.