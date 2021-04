13 Aprile 2021

Mentre stanno arrivando le prime dosi di Johnson&Johnson in Italia a Pratica di Mare, gli Stati Uniti chiedono una sospensione sul vaccino J&J dopo alcuni casi di coagulazione. Lo riporta il New York Times sottolineando che la Food and Drug Administration e il Centers for Disease Control smetteranno di usare il vaccino nei siti federali e solleciteranno gli Stati a fare lo stesso in attesa delle indagini sui problemi di sicurezza.

La sospensione è legata a sei casi negli Stati Uniti che hanno sviluppato una malattia rara che coinvolge coaguli di sangue nelle due settimane successive alla vaccinazione.

Il quotidiano statunitense scrive che i sei casi sotto il riflettore riguardano donne tra i 18 e i 48 anni. Una donna è morta e una seconda donna è stata ricoverata in condizioni critiche. Quasi sette milioni di persone negli Stati Uniti hanno ricevuto i vaccini Johnson & Johnson. Dopo il caso americano, è convocata la riunione al Ministero della Salute a Roma per fare il punto insieme all'Agenzia del farmaco. Proprio oggi era previsto l'arrivo in Italia delle prime 184mila dosi del vaccino, attesissimo anche perchè monodose.

Today FDA and @CDCgov issued a statement regarding the Johnson & Johnson #COVID19 vaccine. We are recommending a pause in the use of this vaccine out of an abundance of caution. — U.S. FDA (@US_FDA) April 13, 2021

«Oggi la Food & Drug Administration e i Cdc hanno diffuso una dichiarazione riguardo al vaccino Johnson&Johnson» si legge in una dichiarazione pubblicata dalla Fda, l'agenzia che autorizza i farmaci negli Usa, su Twitter. «Come misura precauzionale, raccomandiamo una pausa dell'uso del vaccino», conclude il tweet in cui si annuncia una conferenza stampa per oggi alle 10, le 16 in Italia.

«Al momento queste reazioni avverse sembrano estremamente rare», scrive la Fda.

Ora cosa succede? Quello è avvenuto per AstraZeneca in Europa. Gli scienziati della Fda e del Cdc (Centers for Disease Control and Prevention: Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie) esamineranno insieme i possibili legami tra il vaccino e il raro disturbo della coagulazione e determineranno se la FDA deve continuare ad autorizzare l'uso del vaccino per tutti gli adulti.

Breaking News: The U.S. will seek to pause Johnson & Johnson’s coronavirus vaccine after six women developed rare blood clots, officials briefed on the decision said.https://t.co/9cnE2E0Ehn — The New York Times (@nytimes) April 13, 2021

«Il vaccino Johnson & Johnson è simile a quello AstraZeneca, e simili purtroppo potrebbero essere anche gli effetti collaterali». Lo scrive su twitter Roberto Burioni, virologo dell'università Vita-Salute San Raffaele di Milano, dopo lo stop dalla Fda al vaccino Janssen contro Covid-19 negli Usa in seguito a sei casi di trombosi rare (su circa 7 milioni di somministrazioni negli Usa) riscontrati in donne che avevano ricevuto l'immunizzazione. «Indispensabile - sottolinea Burioni - una sorveglianza accurata e un'attenzione particolare alla comunicazione».