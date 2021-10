Vaccinati con Johnson&Johnson, nuova dose all'esame Aifa. La riunione il 28 ottobre

Martedì 26 Ottobre 2021, 14:07 - Ultimo aggiornamento: 14:13

Arriva il responso dell'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco, sulla nuova dose per i vaccinati con Johnson&Johnson. L'esame verrà condotto nella riunione di giovedì 28 ottobre. A chiedere un parere all'ente regolatorio italiano è stato lo stesso Ministero della Salute. Tra le ipotesi anche la possibilità che per la nuova inoculazione venga utilizzato un vaccino a mRna, Pfizer o Moderna. Non solo: secondo fonti qualificate, la somministrazione non deve essere considerata come un richiamo, poiché l'immunizzante J&J è monodose e per una nuova somministrazione non sarebbe necessario aspettare che sia trascorso il periodo di sei mesi.

APPROFONDIMENTI ECONOMIA Terza dose, Sileri: "Verosimilmente necessaria per... COVID Terza dose Moderna, via libera dell'Ema. «Ma la... COVID-19 Vaccino, richiamo per gli 1,4 milioni di J&J: verso una... FOCUS Vaccino, il mix è più efficace contro le varianti:...

Le raccomandazioni delle autorità Usa

Per i vaccinati con Johnson&Johnson l'agenzia regolatoria del farmaco Usa, Fda, ha suggerito di fare la seconda dose. «Ora è da vedere se fare l'eterologa con un vaccino a mRna, che potrebbe aumentare l'efficacia della protezione, o l'omologa. Ma non creiamo agitazione»: lo ha detto ieri all'Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, docente dell'Università Statale di Milano, intervenendo nel dibattito sull'esigenza di una dose 'booster' a chi ha fatto il vaccino anti-Covid monodose di Janssen (J&J). «Quel milione e mezzo di persone che si è vaccinato con J&J - chiarisce l'esperto - deve considerarsi protetto, con una protezione magari un pò inferiore, almeno questo sembra dai dati ad oggi, però insomma non c'è da allarmarsi. Per loro immaginiamo l'esigenza del richiamo», con modalità ancora da definire.

Terza dose, verso il richiamo per tutti: «Si partirà dagli over 50»