1 Giugno 2021

L'ufficiale medico capo della Nuova Scozia, il dottor Robert Strang, ha ammesso che i vaccini contro il Covid-19 «non sono efficaci al 100%» e che anche dopo aver ricevuto due dosi, «alcune persone potrebbero morire». Ed è polemica.

I commenti sono stati fatti durante una conferenza stampa congiunta con il premier della Nuova Scozia Iain Rankin. «Noi, a questo punto, non abbiamo bisogno di vaccinazioni» per entrare nel Paese, ha detto il premier alla giornalista del CTV Natasha Pace. Il dottor Strang ha seguito Pace, aggiungendo che «ci aspettiamo che il vaccino non sia efficace al 100%, nemmeno con due dosi».

WATCH: Nova Scotia's chief medical officer Dr. Robert Strang admitted today that COVID-19 vaccines are “not 100 per cent effective”, and that even after receiving two doses, “some people may die.”https://t.co/LRSxDp6grD — Rebel News (@RebelNewsOnline) May 31, 2021

«Quindi ci aspettiamo che alcune persone, anche con due dosi, si ammaleranno e alcune persone potrebbero morire. Questo non significa che il vaccino non funzioni. Il vaccino funziona anche a livello di popolazione».

I visitatori che entrano in Nuova Scozia devono richiedere il permesso al governo provinciale liberale prima di attraversare il confine e devono entrare in una quarantena di 14 giorni all'arrivo. Rankin ha affermato che la provincia può «diventare più flessibile una volta che le persone hanno due dosi del vaccino», aggiungendo che «quando si ha una dose, non si è molto protetti come con due dosi».