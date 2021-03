Disabili, iniziano i vaccini ma Pagano avverte: «Inaccettabile disparità di trattamento»

Priorità nell'accesso alla vaccinazione per i disabili. È questo che emerge da un incontro tenutosi ieri tra il ministro per le Disabilità Erika Stefani con il presidente nazionale di Anmic (Associazione nazionale mutilati e invalidi civili) Nazaro Pagano. «È ormai necessario – ha spiegato Pagano – avviare un processo di semplificazione e armonizzazione dei numerosi provvedimenti legislativi esistenti». Pagano ha poi detto che «l'attuale situazione storica e sanitaria ha infine evidenziato nelle varie aree del Paese una inaccettabile disparità di trattamento, in materia di tutele delle disabilità, che deve essere superata».

Nel Lazio iniziano le vaccinazioni per autistici e caregiver

Mercoledì 10 marzo sono iniziate le prime vaccinazioni per gli autistici gravi e i loro caregiver. Il Policlinico di Tor Vergata è tra le prime strutture in Italia a far partire la campagna di immunizzazione per queste persone. «Un atto di attenzione importante ai pazienti con grave disabilità e ai loro caregiver in risposta all'appello lanciato dalle maggiori associazioni che difendono i diritti delle famiglie con persone disabili a carico – ha dichiarato l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato –. Nei prossimi giorni con l'arrivo delle altre dosi verrà estesa la vaccinazione».

Anche il Direttore Generale del Policlinico Tor Vergata Giuseppe Quintavalle è d'accordo con D'Amato. «Ritengo di prioritaria importanza offrire ai pazienti più fragili un percorso di cura dedicato che tenga conto delle singole specificità in un'ottica di presa in carico complessiva, dei pazienti e delle loro famiglie». Il direttore ha poi proseguito. «Come Policlinico ad elevata complessità assistenziale siamo da sempre impegnati in prima linea per garantire ai soggetti più vulnerabili l'accesso alle cure e in particolare, in questo momento, al vaccino anti Covid».

