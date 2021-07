Martedì 20 Luglio 2021, 11:51 - Ultimo aggiornamento: 12:06

«Non ci sono prove sufficienti per giustificare la vaccinazione dei bambini contro il Covid» in quanto sono «meno infettivi degli adulti» e il loro rischio di contrarre il virus è «estremamente basso»: lo ha spiegato il consigliere dei vaccini del governo della Gran Bretagna. Lunedì, il Comitato congiunto per la vaccinazione e l'immunizzazione (JCVI) ha raccomandato che i bambini di età compresa tra 12 e 15 anni dovrebbero ricevere un vaccino «solo se sono clinicamente vulnerabili o se vivono con qualcuno che lo è».

Vaccini ai bambini, perché « non serve »

La decisione è stata presa perché non ci sono ancora prove sufficienti per suggerire che «i benefici dei vaccini contro il coronavirus superino i rischi per i bambini», ha detto lo scienziato Adam Finn a Sky News. Il professor Finn, che è membro della JCVI ed esperto di pediatria presso l'Università di Bristol, ha rimarcato che i bambini sono «meno contagiosi» degli adulti e i rischi che si ammalino gravemente di Covid «sono molto bassi».

«A differenza di altri virus, come l'influenza, i bambini si ammalano meno. Con altri virus ci sono grandi epidemie nelle scuole che scoppiano nella popolazione, mentre nelle scuole del Regno Unito finora i tassi di infezione di Covid hanno teso a riflettere il più ampio tasso di infezione nella comunità che li circonda». Alla domanda sull'idea di vaccinare i bambini per impedire loro di essere "super diffusori" del virus, ha aggiunto: «Non possiamo immunizzare i bambini solo per i benefici degli adulti, se non ne traggono beneficio i bambini stessi».

Lunedì, il responsabile britannico dei vaccini Nadhim Zahawi ha dichiarato alla Camera dei Comuni che la JCVI raccomanda di offrire un vaccino ai giovani di età compresa tra i 12 e i 15 anni se hanno «gravi disabilità neurologiche, sindrome di Down, gravi difficoltà di apprendimento multiple o sono immunodepressi». Se vivono con qualcuno che è immunodepresso «possono anche fare il vaccino», ha detto. Attualmente ai giovani dai 16 ai 18 anni viene offerto il vaccino Pfizer-BioNTech se sono clinicamente vulnerabili o se vivono con qualcuno che lo è. Ma in Israele, ad esempio, Pfizer viene offerto a tutti coloro che hanno più di 12 anni.

Parlando con Sky News, Eran Segal, uno scienziato del Weizmann Institute of Science in Israele, ha affermato che il paese sta vaccinando i giovani perché costituiscono una grande fetta della popolazione. «Israele è un paese molto giovane, il 30% della popolazione ha meno di 16 anni», ha detto. Quindi vaccinandoli, ha spiegato, «questo ci aiuterà enormemente a piegare la curva e ridurre le infezioni in generale».

Lunedì, l'annuncio di Boris Johnson che solo le persone completamente vaccinate potranno andare nei locali notturni dalla fine di settembre è stato accolto con polemiche. Alcuni hanno suggerito che ciò contribuirà a migliorare l'assorbimento del vaccino tra i 18 e i 30 anni, che è attualmente il più basso di tutti i gruppi di età. Ma altri hanno reagito furiosamente alle restrizioni.