Napoli, Astrazeneca somministrato per errore a 44 persone: «Dovevamo ricevere Pfizer»

Dovevano ricevere Pfizer, invece gli è stato iniettato Astrazeneca. A Napoli 44 persone sono state vaccinate per errore. È successo lo scorso 30 maggio, nel centro vaccinale realizzato all'interno della Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte. «Nessuna macchina organizzativa o azione umana, per quanto ci si possa lavorare, è scevra da errori», afferma Ciro Verdoliva, direttore generale dell'Asl Napoli 1 Centro a Repubblica che ha riportato la notizia. Per il direttore «quanto accaduto ci ricorda che non si può e non si deve mai abbassare la guardia».

APPROFONDIMENTI GENOVA Astrazeneca, a Genova donna di 34 anni in terapia intensiva IL DIETROFRONT AstraZeneca ai giovani, Cts frena ADNKRONOS Video LO STUDIO Astrazeneca, non solo trombosi

Astrazeneca, a Genova donna di 34 anni in terapia intensiva. «Trombosi dopo prima dose»

L'ERRORE - A sbagliare sarebbe stato il farmacista incaricato di prendere il flacone. Che ha scongelato il vaccino errato e ha poi riportato sul certificato l'utilizzo del vaccino Pfizer. Ma si è scoperto poi che così non era dopo la verifica sulle fiale utilizzate. La Asl Napoli 1 Centro ha rintracciato le 44 persone alle quali è stata somministrata per errore la prima dose di Astrazeneca, tutte di età compresa tra i 18 e i 38 anni, per avvisarli dell'accaduto.